Napoli all’Olimpico: sfida a Sarri e Lazio, il 2024 inizia blindato.

Il Napoli, reduce da un 2025 coronato da tre successi consecutivi e l’agguanto della Supercoppa, inaugura il nuovo anno con una complessa trasferta all’Olimpico, terreno dell’ex capitano Sarri, figura ancora venerata dai tifosi partenopei.

Il match, carico di storia e significati, si presenta come un banco di prova cruciale in un calendario fitto di impegni che vedrà gli azzurri impegnati in un vero e proprio sprint conclusivo verso il primo febbraio, con nove partite ad alta intensità tra campionato e Champions League.

La partita non sarà solo una sfida sportiva, ma anche un confronto con un passato recente che ha segnato profondamente il club.

Sarri, artefice di un Napoli spettacolare e quasi scudetto, incarna un’epoca di sogni e di amarezze, un ricordo che permea l’aria dell’Olimpico.

Conte, pragmatico e focalizzato sugli obiettivi, impone un approccio pragmatico, escludendo qualsiasi spazio per il sentimentalismo.

Il tecnico salentino è consapevole delle difficoltà che attendono la squadra e necessita di un inizio d’anno convincente per affrontare al meglio questo tour de force.

L’infermeria, pur se alleggerita, continua a pesare: De Bruyne, Gilmour, Anguissa e Lukaku restano ai box, mentre Olivera, Beukema e Meret – quest’ultimo in procinto di subentrare a Milinković-Savić, depositario della porta – si rendono disponibili.

Spinazzola, reduce da un affaticamento muscolare contro la Cremonese, è stato valutato e si appresta a difendere la causa.

Il mercato di gennaio, aperto, non ha modificato le scelte del tecnico, che si fida degli effettivi a disposizione.

In attacco, la coppia Neres-Hojlund è confermata, con un punto interrogativo sulla posizione di Lang o Elmas sulla fascia destra.

Il tandem Lobotka-McTominay, pilastro del centrocampo, continua a dettare i ritmi, offrendo equilibrio, capacità di interdizione e imprevedibilità.

La loro abilità nel gestire i palloni e nel lanciare contropiedi fulminei rappresenta un’arma preziosa per innescare le ripartenze offensive.

Hojlund, con sette gol in stagione, e Neres (sei reti), con quattro assist all’attivo, sono chiamati a trascinare l’attacco, consapevoli del peso che grava sulle loro spalle, dato il protrarsi dell’assenza di Lukaku, il cui rientro è ipotizzato solo per fine gennaio, per evitare rischi di ricaduta.

Conte proietta il Napoli verso un approccio difensivo solido, una filosofia che ha portato a tre clean sheet consecutivi contro Milan, Bologna e Cremonese.

Domani, l’Olimpico potrebbe ospitare l’inedito trio difensivo composto da Buongiorno, Di Lorenzo e Rrahmani, all’interno di un 3-4-2-1 che si è rivelato un sistema operativo efficace.

La mancata conferenza stampa pre-partita di Conte sottolinea la concentrazione massima richiesta.

L’ostacolo è rappresentato da una Lazio imbattuta contro il Napoli da sei partite, un dato che evidenzia la difficoltà dell’impresa.

Il Milan, ora a +4, incalza, e la vittoria è imprescindibile per non compromettere le ambizioni del Napoli nella corsa al vertice.

La partita si configura come un crocevia, un momento decisivo per definire il futuro del campionato.