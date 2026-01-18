Napoli-Sassuolo: Lobotka decide, vittoria sofferta e fiducia ritrovata

- Advertisement -

Il Maradona si accende, e il Napoli, incrociando un Sassuolo agguerrito, spezza una serie di tre pareggi che avevano appannato il cammino recente.

La vittoria, sofferta e meritata, si materializza sull’1-0, siglato da un preciso colpo di testa di Lobotka al settimo minuto, un lampo di genio che squarcia un primo tempo equilibrato.

Il Sassuolo, lontano da casa, si presenta con l’ambizione di imporre il proprio gioco, proponendo un calcio dinamico e aggressivo.

La squadra neroverde crea diverse occasioni da gol, sfiorando il pareggio con attacchi insistenti che mettono a dura prova la reattività della retroguardia azzurra.

La prestazione di Consigli, il portiere del Sassuolo, contribuisce a rendere più difficile la partita, parando con prontezza i tiri più pericolosi.

Tuttavia, il Napoli, guidato da una strategia tattica ben definita da mister Conte, dimostra una resilienza notevole.

La squadra azzurra, pur faticando a trovare spazi in avanti nel corso del match, compattata e organizzata, annulla le incursioni avversarie e controlla il ritmo del gioco, concedendo poco al Sassuolo.

Il secondo tempo rivela le fatiche accumulate nelle settimane precedenti e la squadra di Conte mostra segni di stanchezza fisica e mentale.

Il Sassuolo riemerge con maggiore convinzione, intensificando la pressione e sfruttando le crepe nella difesa napoletana.

I cambi operati da mister Dionisi tentano di dare nuova linfa all’attacco neroverde, ma la difesa del Napoli, seppur provata, resiste.

Lobotka, autore del gol decisivo, incarna il sacrificio e l’impegno profuso dai giocatori del Napoli.

La sua prestazione, unita alla reattività di Meret, il portiere, e alla tenuta difensiva complessiva, contribuiscono a preservare il risultato.

La vittoria, sebbene ottenuta con fatica, rappresenta un segnale importante per il Napoli, un’iniezione di fiducia che può galvanizzare l’ambiente e rilanciare le ambizioni stagionali.

Rimane evidente, tuttavia, la necessità di recuperare energie e affinare ulteriormente la strategia, considerando l’intensità del campionato e le sfide ancora all’orizzonte.

Il Sassuolo, dal canto suo, lascia il Maradona con l’amaro in bocca, consapevole di aver disputato una gara di valore, ma senza essere riuscito a concretizzare le proprie occasioni.