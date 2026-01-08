NBA: Colpi di scena, trasferimenti e prestazioni stellari

- Advertisement -

La NBA continua a regalare emozioni e colpi di scena, con la recente giornata segnata da trasferimenti di alto profilo e prestazioni individuali di eccezionale caratura.

San Antonio Spurs hanno imposto il loro dominio sui Los Angeles Lakers (107-91) in una partita che ha visto i californiani privi di due pilastri fondamentali: Austin Reaves e LeBron James, quest’ultimo costretto a preservare la propria condizione fisica a causa di problematiche all’osteoartrite del piede sinistro e alla sciatica della gamba destra.

Nonostante una serata al di sotto della media nel tiro da tre punti (4 su 25), i texani hanno fatto leva sull’aggressività di Keldon Johnson, autore di 27 punti, contro un Luka Dončić in stato di grazia, capace di mettere a referto una tripla doppia da 38 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, sottolineando la sua importanza strategica per la squadra.

Con un bilancio di 26 vittorie e 11 sconfitte, gli Spurs consolidano la seconda posizione nella Western Conference.

La Western Conference è guidata dagli Oklahoma City Thunder, che hanno sconfitto gli Utah Jazz (129-125) dopo un supplementare.

La partita, che aveva visto i Thunder in vantaggio di 18 punti nel secondo quarto, si è fatta al cardiopalma, ma Shai Gilgeous-Alexander, con una performance da vero leader (46 punti, 6 rimbalzi, 6 assist), ha trascinato la squadra alla vittoria, impedendo la terza sconfitta consecutiva.

La sua capacità di creare occasioni per sé e per i compagni, unita a una precisione impressionante nel tiro, lo consacra come uno dei giocatori più intriganti della lega.

I Thunder, con un impressionante 31 vittorie e soli 7 ko, continuano a dettare legge nella loro conference.

Sul fronte della Eastern Conference, i Detroit Pistons, in assenza del playmaker Cade Cunningham, hanno superato i Chicago Bulls (108-93), grazie alla prova convincente di Isaiah Stewart, autore di 31 punti.

Un risultato che evidenzia la profondità del roster dei Pistons e la loro capacità di adattarsi alle assenze di giocatori chiave.

Un capitolo si chiude ad Atlanta: il trasferimento di Trae Young a Washington Wizards, in cambio di CJ McCollum e Corey Kispert, segna la fine di un’era per gli Hawks.

La notizia, ampiamente anticipata dai media americani, ha fatto il giro della lega durante la vittoria casalinga contro i New Orleans Pelicans (117-110), con Young spettatore.

Arrivato agli Hawks nel 2018, il playmaker, quattro volte All-Star, si è distinto per le sue doti di palleggio e la sua precisione nel tiro da oltre l’arco, diventando anche il miglior assistman della lega nella passata stagione.

Tuttavia, l’ascesa dell’ala grande Jalen Johnson e la percezione che gli Hawks abbiano raggiunto il loro apice nel 2021, quando hanno perso le finali di conference, hanno contribuito a questa decisione strategica.

La sua partenza apre una nuova fase per la franchigia georgiana, alla ricerca di un equilibrio diverso.

Le emozioni non sono mancate neanche nelle altre partite: Immanuel Quickley ha siglato la 23ma vittoria stagionale dei Toronto Raptors con un buzzer-beater contro gli Charlotte Hornets (97-96), mentre Brooklyn Nets e Orlando Magic hanno regalato un finale al cardiopalma.

Egor Demin ha inizialmente portato i Nets a forzare i supplementari, per poi segnare tutti i 10 punti nei cinque minuti extra.

Paolo Banchero ha risposto con una tripla decisiva sulla sirena, sancendo la vittoria di Orlando per 104-103.

La partita ha sottolineato la crescente competitività delle due franchigie e la loro capacità di generare momenti di grande intensità.

Infine, Stephen Curry ha guidato i Golden State Warriors alla vittoria sui Milwaukee Bucks (120-113), mettendo a referto 31 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, contro una prestazione di Giannis Antetokounmpo da 34 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, confermando la sfida di alto livello tra le due squadre e la continua ricerca di eccellenza nel basket professionistico.