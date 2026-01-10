Nigeria ai semi di Coppa d’Africa: Algeri ko 2-0

- Advertisement -

La Nigeria avanza a barca piena alle semifinali di Coppa d’Africa, imponendo un convincente 2-0 sull’Algeria in un quarto di finale intenso e tatticamente interessante.

La vittoria, che proietta i Super Eagles in una semifinale che si preannuncia cruciale contro il Marocco, non è solo il risultato di una prestazione atletica superiore, ma anche dell’efficacia di un piano partita ben congegnato da José Peseiro.

Il match ha visto la Nigeria assumere un approccio aggressivo, sfruttando al meglio la velocità e la potenza fisica dei propri attaccanti per mettere sotto pressione la difesa algerina.

Victor Osimhen, leader indiscusso dell’attacco nigeriano, si è dimostrato ancora una volta fondamentale, segnando il gol che ha sbloccato il risultato e fornendo un assist decisivo per il raddoppio di Akor Adams.

L’azione che ha portato al gol del raddoppio, in particolare, ha evidenziato la fluidità e l’intesa tra gli attaccanti nigeriani, abili a sfruttare gli spazi lasciati liberi dalla difesa avversaria.

Al di là dei singoli exploit, la vittoria della Nigeria riflette la crescita complessiva della squadra.

Peseiro ha saputo instillare un’identità di gioco chiara, basata sulla solidità difensiva e sulla capacità di ripartire velocemente in contropiede.

La capacità di gestire il ritmo del gioco, alternando momenti di pressing alto a fasi di contenimento più prudenti, ha disorientato l’Algeria, privandola delle chiavi per imporre il proprio gioco.

L’Algeria, dal canto suo, è apparsa affaticata e priva di idee, incapace di reagire alla pressione nigeriana.

La squadra di Madjid Bougherra ha faticato a trovare spazi tra le linee e a creare occasioni da gol pericolose.

La mancanza di un centrocampista in grado di dettare i tempi e di impostare l’azione si è fatta sentire, limitando la capacità dell’Algeria di costruire manovre offensive.

La semifinale contro il Marocco si preannuncia un test impegnativo per la Nigeria.

Il Marocco, squadra rivelazione di questa edizione della Coppa d’Africa, ha dimostrato di possedere una solidità difensiva impressionante e una capacità di contropiede letale.

La chiave per la Nigeria sarà quella di trovare il giusto equilibrio tra aggressività e prudenza, sfruttando al meglio le proprie armi offensive senza però trascurare la fase difensiva.

La sfida si prospetta equilibrata e ricca di emozioni, con entrambe le squadre desiderose di conquistare un posto nella finale e di inseguire il sogno del titolo africano.

Il duello tra le due difese, in particolare, sarà determinante per l’esito del match.