Nuovo allenatore Inter: Un impegno fino al 2027, verso la gloria!

Assumo con grande rispetto e fervore l’incarico che mi è stato conferito, consapevole del peso storico e dell’eredità di eccellenza che contraddistingue la squadra nerazzurra. La mia ambizione non è meramente personale, ma si fonde con la passione profonda che nutro per questa maglia e per i suoi colori. Desidero trasmettere questo fuoco ai giocatori, affinché incarnino l’identità di un’Inter che deve costantemente aspirare al successo, lottando con determinazione per ogni traguardo.La mia prima dichiarazione, rivolta alla comunità interista attraverso Inter TV, segna l’inizio di un percorso che mi vedrà legato al club fino al 2027. Non si tratta di una semplice presa di posizione, ma di un impegno a costruire un futuro solido e vincente, fondato su valori di resilienza, lavoro di squadra e ricerca continua dell’eccellenza.L’obiettivo primario è concludere la stagione corrente nel modo più prestigioso possibile. Questo richiede un’iniezione di passione e un’intensificazione dell’impegno da parte di ogni singolo componente della squadra. L’efficienza tecnica, l’efficacia tattica e la coesione mentale sono elementi imprescindibili per raggiungere risultati di alto livello.Il Mondiale per Club rappresenta un banco di prova immediato, un’occasione imperdibile per dimostrare la nostra forza e la nostra ambizione. Sarà fondamentale recuperare le energie psicologiche, metabolizzare le esperienze passate e affrontare questa competizione con la mentalità vincente che caratterizza l’Inter. Dobbiamo proiettarci verso il trionfo, perseguendo con tenacia ogni opportunità che si presenterà.Il cammino che ci attende richiede la partecipazione attiva e l’entusiasmo di tutti. Credere nelle nostre potenzialità, superare le difficoltà con coraggio e abbracciare il futuro con ottimismo sono i pilastri su cui costruire un successo duraturo. La stagione, pur non essendo ancora giunta al termine, è un trampolino di lancio verso nuove sfide, verso una nuova era di gloria per l’Inter.