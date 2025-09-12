Nuovo arrivo al Milan: Pronto a dare il massimo per la squadra

“Il mio obiettivo è chiaro: contribuire al successo del Milan.

L’entusiasmo mi spinge, la preparazione mi sostiene, e la mia ambizione è mettere a disposizione della squadra tutto ciò che ho imparato e maturato finora.

Nonostante il desiderio di entrare in campo fin da subito, comprendo appieno il ruolo del tecnico e accetto le sue decisioni con rispetto.

La sua visione strategica è fondamentale per il nostro percorso, e il mio impegno sarà totale, sia che scenda in campo come titolare o come subentrante.

La condizione fisica è ottimale, frutto di un intenso lavoro di preparazione che mi ha permesso di raggiungere un livello di forma elevato.

Questa domenica, contro il Bologna, l’intenzione è di dare il massimo, esprimendo al meglio le mie capacità per supportare i miei nuovi compagni.

Essere un calciatore significa anche comprendere la dinamica di un gruppo, adattarsi a nuovi schemi di gioco e interiorizzare la filosofia di una squadra.

Sono qui per integrarmi nel Milan, per apprendere e per crescere insieme a tutti.

L’esperienza che ho accumulato, le sfide che ho affrontato, mi hanno insegnato l’importanza della resilienza, della collaborazione e della disciplina.

Il calcio moderno richiede versatilità e capacità di interpretare ruoli diversi.

Sono consapevole di poter offrire al Milan soluzioni tattiche flessibili, e sono pronto a rispondere alle esigenze del mister, mettendo a disposizione la mia professionalità e la mia dedizione.

La vittoria è l’unico obiettivo che conta, e farò tutto il possibile per contribuire a raggiungerla, con umiltà e con la ferma convinzione di poter dare un valore aggiunto al Milan.

“