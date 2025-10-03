Nuovo Coach, Nuova Era: L’Italia del Basket Ripartita

Assumo la pesante, ma stimolante, eredità di coach Pozzecco e mi nutro dell’esperienza dei miei illustri predecessori, consapevoli del valore storico e dell’importanza simbolica che questo incarico rappresenta.

Questa nomina non è semplicemente un apice nella mia carriera professionale, bensì l’opportunità di plasmare un progetto, di imprimere un’identità distintiva alla Nazionale Italiana di Basket.

L’ambizione primaria, imprescindibile, è la qualificazione ai Mondiali.

Ma oltre al risultato, ciò che mi preme è edificare qualcosa di più duraturo: un sistema di gioco solido, fondato su principi di resilienza, spirito di squadra e un’etica del lavoro implacabile.

Non si tratta solo di vincere, ma di *come* si vince.

Desidero che questo gruppo di giocatori interiorizzi un senso di responsabilità verso la maglia azzurra, un orgoglio che vada oltre il singolo risultato.

Voglio che ogni azione, dentro e fuori dal campo, rifletta i valori che incarnano l’Italia: passione, impegno, eleganza e determinazione.

L’obiettivo è creare un legame profondo tra la Nazionale e i tifosi, risvegliando quell’entusiasmo che ha sempre contraddistinto il basket italiano.

Voglio che ogni partita sia un’esperienza condivisa, un momento di gioia e di orgoglio per tutti gli appassionati.

La mia visione non si limita alla creazione di una squadra competitiva.

Intendo costruire un progetto formativo, un bacino di talenti in grado di garantire un futuro solido al movimento cestistico italiano.

Investiremo sui giovani, promuoveremo lo sviluppo tecnico e tattico, incoraggeremo l’innovazione.

Mi sento profondamente onorato di questo incarico e mi impegno a dedicare tutte le mie energie per onorare al meglio la fiducia che mi è stata accordata.

Spero di essere all’altezza delle aspettative e di poter contribuire a scrivere una nuova, entusiasmante pagina nella storia dell’Italbasket.

La sfida è ardua, ma la passione e la determinazione saranno i nostri migliori alleati.