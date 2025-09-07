Pallavolo, Italia batte il Giappone: doppio successo a Tokyo

La nazionale italiana maschile di pallavolo ha consolidato il proprio momento di forma a Tokyo, conquistando il secondo successo consecutivo contro il Giappone in un incontro vibrante e denso di significato tattico.

La LaLa Arena Tokyo Bay ha fatto da cornice a un match che, pur registrando un punteggio finale di 3-1 (25-21, 25-20, 16-25, 34-32), ha rivelato dinamiche complesse e un’evoluzione costante nel gioco di entrambe le squadre.

L’affermazione italiana, che segue il primo successo, testimonia la solidità e la capacità di adattamento di un collettivo guidato da Ferdinando De Giorgi.

I primi due set hanno visto gli azzurri imporre il proprio ritmo, dominando con una combinazione di attacco preciso e una difesa reattiva, capace di frustrare le strategie offensive giapponesi.

La gestione del palleggio, cruciale in ogni fase del gioco, ha permesso agli attaccanti italiani di esprimere al meglio le proprie potenzialità, sfruttando le debolezze nel sistema di blocco avversario.

La reazione del Giappone, guidato dal carismatico capitano Ishikawa, nel terzo set ha evidenziato la resilienza e la profonda competenza tecnica della squadra di casa.

Un cambio di passo nell’approccio tattico, con un maggiore focus sull’utilizzo del servizio come arma offensiva e una riorganizzazione nel blocco, ha permesso agli asiatici di imporre il proprio gioco e di ristabilire un equilibrio momentaneo nel confronto.

Il quarto e decisivo set si è rivelato un vero e proprio banco di prova per gli azzurri, un’estenuante battaglia sotto rete che ha messo a dura prova la resistenza fisica e la tenuta mentale dei giocatori.

La partita è stata caratterizzata da un’intensità emotiva palpabile, con scambi prolungati e una lotta al limite per ogni singolo punto.

La vittoria finale, ottenuta al tie-break con un punteggio di 34-32, non è solo il risultato di una superiorità tecnica, ma anche la conferma di una solida preparazione atletica e di una grande capacità di gestione della pressione.

Questa doppia sfida a Tokyo rappresenta un momento cruciale nel percorso di preparazione verso i Mondiali di Pallavolo Maschile, in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.

L’esperienza acquisita in queste partite amichevoli fornirà agli azzurri informazioni preziose sulle proprie performance, consentendo loro di affinare ulteriormente le strategie di gioco e di valutare la condizione fisica dei singoli atleti.

Il 9 settembre, la delegazione italiana partirà alla volta di Manila, pronta ad affrontare la sfida iridata con l’ambizione di difendere il titolo conquistato e di continuare a scrivere la storia della pallavolo italiana.

Il viaggio verso Manila è anche un viaggio verso la consapevolezza delle proprie forze e la ricerca costante di miglioramento, elementi imprescindibili per affrontare un torneo di così alto livello.