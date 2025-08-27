Pellegrini rientra, futuro Roma in bilico: rinnovo in dubbio?

Il rientro in gruppo di Lorenzo Pellegrini segna un capitolo importante nella sua stagione, ma proietta un’ombra di incertezza sul suo futuro nella Roma.

La seduta odierna, la prima condivisa con i compagni dopo tre mesi di stop a seguito dell’intervento per la lesione del tendine del retto femorale sinistro, rappresenta un passo cruciale nel suo percorso di recupero fisico, una testimonianza della sua resilienza e della dedizione allo staff medico.

Tuttavia, le recenti dichiarazioni di mister Gasperini, a margine della sfida con il Bologna, hanno gettato una luce inquietante sulla sua permanenza nel club.

La questione contrattuale di Pellegrini, in scadenza nel 2026, è diventata un elemento centrale nel panorama dirigenziale giallorosso.

Le parole dell’allenatore, apertamente esplicite sulla mancanza di intenzione della società di proporre un rinnovo, delineano una situazione di transizione.

Questo scenario complica ulteriormente il quadro, suggerendo che la dirigenza, pur riconoscendo le qualità tecniche e le capacità di leadership del capitano, non vede in lui una componente imprescindibile del progetto futuro.

La sua presenza sul mercato, quindi, non è più una mera speculazione ma una realtà tangibile.

Il direttore sportivo, Monchi – erede diretto di Massara – si trova ora a dover gestire una situazione delicata, bilanciando il desiderio di trattenere un giocatore di valore con l’imperativo di rispondere alle strategie commerciali e di mercato che guidano le scelte della proprietà.

La valutazione del giocatore da parte di altri club, in particolare quelli desiderosi di acquisire un centrocampista di provata esperienza e con la capacità di imporre la propria personalità in campo, è certamente in corso.

L’addio di Pellegrini rappresenterebbe una svolta significativa per la Roma, non solo dal punto di vista tattico – la sua assenza lascerebbe un vuoto di leadership difficile da colmare – ma anche dal punto di vista emotivo per la tifoseria, profondamente legata al capitano.

Il suo contributo, sia in termini di prestazioni che di carisma, è stato innegabile nel corso degli anni.

La sua partenza, se dovesse concretizzarsi, aprirebbe un nuovo capitolo nella storia della Roma, costringendo la squadra a reinventarsi e a trovare nuovi punti di riferimento.

La negoziazione di un’eventuale cessione dovrà tenere conto del suo valore di mercato, della sua importanza per il club e della necessità di garantire un’adeguata ricompensa per la società.

Il finale di questa finestra di mercato si preannuncia, quindi, decisivo per il futuro di Lorenzo Pellegrini e per la direzione che la Roma intende perseguire.