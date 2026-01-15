Pisa, Gilardino valuta i nuovi: sfida all’Atalanta all’orizzonte.

- Advertisement -

L’avvio della preparazione atletica ha visto l’inserimento graduale di due elementi nuovi per l’organico del Pisa: Bozhinov ha affrontato la sua prima seduta, mentre Durosinmi, rientrato da un precedente impegno internazionale in Repubblica Ceca, ha potuto proseguire il percorso di integrazione.

Entrambi appaiono in buona forma fisica, e il compito primario, ora, ricade sull’attenta analisi del tecnico per stabilire il giusto equilibrio tra valutazione delle loro reali condizioni e gestione accurata del minutaggio in campo.

La situazione, lo ammette il mister, è delicata: le risorse a disposizione sono limitate, una “coperta corta” che richiede scelte ponderate e un’attenta gestione delle energie.

Tuttavia, l’approccio del tecnico Gilardino è improntato alla serenità, frutto della profonda fiducia riposta nelle capacità e nell’impegno dei calciatori attualmente in rosa.

Osservare la loro dedizione e l’atteggiamento positivo durante le sessioni di allenamento genera un senso di tranquillità, un segnale incoraggiante per il futuro.

L’imminente sfida casalinga contro l’Atalanta impone una concentrazione massima.

Il tecnico, nel tentativo di isolare la squadra dalle dinamiche e dalle speculazioni che inevitabilmente gravano sul mercato, invita a focalizzarsi esclusivamente sulla partita.

L’attenzione è rivolta a un’analisi approfondita degli avversari e alla massimizzazione del potenziale dell’undici scelto.

Sull’impiego dei due nuovi acquisti, Gilardino preferisce mantenere un atteggiamento prudente, evitando di sbilanciarsi su ruoli o tempi di utilizzo.

La loro integrazione sarà graduale, dettata dall’osservazione diretta e dalla necessità di valutare al meglio le loro caratteristiche e il loro adattamento al sistema di gioco del Pisa.

L’obiettivo è permettere loro di esprimere al meglio il loro potenziale, contribuendo in modo significativo alla crescita della squadra e al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

La priorità è la coesione e la performance collettiva, unita alla possibilità di dare spazio a tutti gli elementi, garantendo un equilibrio tra esperienza e gioventù.