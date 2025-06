Pisacane al comando del Cagliari: ritorno a casa e nuova era

Il Cagliari Calcio ha annunciato l’ingaggio di Fabio Pisacane, designandolo come nuovo timoniere della prima squadra. La nomina segna un ritorno significativo per Pisacane, ex difensore storico del club, che ora assume un ruolo di responsabilità tecnica con l’obiettivo di guidare il Cagliari verso un futuro di crescita e competitività.L’accordo, formalizzato con una cerimonia di presentazione che ha infiammato i tifosi, lega Pisacane al club sardo fino al 30 giugno 2026. Il contratto prevede una clausola di rinnovo automatico per la stagione successiva, subordinata al raggiungimento di obiettivi sportivi predefiniti che riflettono le ambizioni del club: la salvezza, una classifica più alta rispetto alla stagione precedente e, a lungo termine, la partecipazione a competizioni europee. Questo meccanismo testimonia la fiducia reciproca tra la società e il nuovo allenatore, suggerendo una visione a lungo termine per il progetto Cagliari.L’arrivo di Pisacane rappresenta una netta svolta rispetto alla precedente gestione tecnica di Davide Nicola, il cui percorso si è concluso dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti e crescenti pressioni da parte di un’utenza esigente. L’esonero di Nicola, sebbene doloroso per alcuni, è stato percepito da molti come un passo necessario per ridare slancio a una squadra che si trovava in una posizione delicata.Fabio Pisacane, noto per la sua carriera da calciatore fatta di impegno, sacrificio e attaccamento ai colori rossoblù, porta con sé una profonda conoscenza del club, del suo DNA e delle sue peculiarità. La sua nomina non è solo una scelta tecnica, ma anche un segnale di continuità e di riscatto per una tifoseria che anela a ritrovare l’identità e la grinta che hanno sempre contraddistinto il Cagliari.L’allenatore avrà il compito di ricostruire una squadra solida, equilibrata e capace di esprimere un gioco propositivo e coinvolgente. Sarà chiamato a valorizzare il talento dei giovani calciatori provenienti dal vivaio, a integrare i nuovi acquisti e a creare un gruppo coeso e motivato, in grado di lottare su ogni campo e di onorare la maglia rossoblù. La sfida è complessa, ma Pisacane accetta con entusiasmo e consapevolezza, forte del sostegno dei tifosi e della fiducia della società. Il Cagliari Calcio guarda al futuro con rinnovato ottimismo, pronto a ripartire con un allenatore che incarna i valori di passione, dedizione e amore per i colori. L’inizio di una nuova era.