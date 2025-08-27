Rabiot tra Deschamps e Marsiglia: un talento in bilico.

Nonostante la recente e rocambolesca rottura con l’Olympique Marsiglia, segnata da un acceso conflitto con un compagno di squadra che ha portato alla sua sospensione, Adrien Rabiot figura tra i ventitré eletti dal Commissario Tecnico Didier Deschamps per le imminenti sfide di qualificazione al Mondiale 2026.

Questa decisione, apparentemente in contrasto con le dinamiche interne all’OM, solleva interrogativi e offre uno spunto per analizzare le scelte strategiche del CT francese e il ruolo, spesso complesso, dei talenti controversi nel panorama calcistico internazionale.

La presenza di Rabiot nella lista di Deschamps non è certo una sorpresa per chi conosce la storia del rapporto tra i due.

Il centrocampista, noto per la sua tecnica raffinata, la visione di gioco e l’abilità nel dettare i tempi, è stato più volte reintegrato nelle convocazioni nazionali nonostante precedenti controversie, spesso legate a questioni comportamentali o a incomprensioni con i club di appartenenza.

La fiducia riposta da Deschamps sembra trascendere le questioni disciplinari, riconoscendo nel giocatore un elemento prezioso per l’equilibrio e la qualità del gioco della nazionale francese.

Tuttavia, la situazione attuale è particolarmente delicata.

L’esclusione dall’Olympique Marsiglia non è una semplice squalifica temporanea, ma segna una frattura profonda, un ambiente che l’atleta non potrà più frequentare.

Ciò implica un impatto sulla sua preparazione fisica e mentale, fattori cruciali in vista di impegni di così alto livello.

Deschamps deve dunque valutare attentamente come gestire Rabiot, sia a livello di integrazione nel gruppo, che di gestione del carico di lavoro durante gli allenamenti e le partite.

La decisione di Deschamps può essere interpretata anche come un messaggio al giocatore stesso: un incoraggiamento a superare questo momento difficile e a concentrarsi sul futuro, con la nazionale francese come possibile ancora di salvezza professionale e personale.

La presenza in azzurro potrebbe offrire a Rabiot l’opportunità di riscattare la sua immagine e di dimostrare il suo valore, al di là delle vicissitudini con il suo club.

Al di là del caso specifico di Rabiot, questa vicenda pone interrogativi più ampi sulla gestione dei talenti problematici nel calcio moderno.

Quanto è importante per un CT considerare il potenziale di un giocatore rispetto alle sue difficoltà comportamentali? Qual è il limite oltre il quale un talento, per quanto indiscutibile, diventa un peso per il gruppo? E quale responsabilità ha un CT nel cercare di “salvare” un giocatore in difficoltà, anche a costo di esporsi a critiche?La nazionale francese, con la sua storia di successi e di giocatori iconici, ha sempre rappresentato un laboratorio di sperimentazione calcistica e sociale.

La presenza di Adrien Rabiot, un talento indiscutibile ma anche un personaggio controverso, è solo l’ultimo capitolo di una narrazione complessa e affascinante, che ci invita a riflettere sul significato del calcio, della leadership e del riscatto.