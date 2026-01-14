Raspadori all’Atalanta: l’affare è quasi concluso!

- Advertisement -

L’operazione è sul punto di concretizzarsi: Giacomo Raspadori è a un passo dall’Atalanta.

Il ritorno in patria, consumatosi ieri sera con l’atterraggio all’aeroporto di Bologna, segna una svolta significativa nel mercato nerazzurro.

L’attaccante, proveniente dall’esperienza all’Atletico Madrid, è attualmente sottoposto a scrupolosi accertamenti presso la prestigiosa clinica La Madonnina di Milano, un rituale propedeutico all’inserimento definitivo nel gruppo squadra.

L’acquisizione di Raspadori, nato nel 2000, rappresenta un investimento strategico per il club bergamasco, che ha sborsato una cifra complessiva di ventitré milioni di euro, comprensiva di bonus legati al rendimento.

Questa cifra testimonia la considerazione che la dirigenza ha nei confronti del talento dell’attaccante e la fiducia nelle sue potenzialità all’interno del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.

Le prime dichiarazioni di Raspadori, appena rientrato in Italia, rivelano un’emozione palpabile e un’entusiasmo contagioso.

L’importanza del ritorno in patria è stata certamente un fattore determinante nella sua decisione, ma ciò che ha pesato maggiormente è stata l’opportunità di abbracciare un progetto ambizioso, inserito in una realtà calcistica di primo piano come l’Atalanta.

Il club, noto per la sua filosofia di gioco offensivo e la capacità di valorizzare giovani talenti, offre a Raspadori un contesto ideale per esprimere al meglio le sue qualità e continuare a crescere.

L’arrivo di Raspadori non solo arricchisce l’organico nerazzurro con una nuova freccia all’arco offensivo, ma si inserisce anche in una strategia di mercato mirata a rafforzare la competitività della squadra a livello nazionale ed europeo.

L’attaccante, con la sua velocità, la sua tecnica e il suo fiuto del gol, si prefigge di contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi stagionali, integrandosi perfettamente nel collettivo e interpretando al meglio i dettami tattici del mister.

Nel pomeriggio è prevista la firma del contratto a Zingonia, preludio all’annuncio ufficiale che consacrerà l’inizio di una nuova, entusiasmante avventura per Giacomo Raspadori con la maglia dell’Atalanta.