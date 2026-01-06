Real Madrid, Supercoppa in Arabia: Mbappé out, notte fonda.

- Advertisement -

L’attesa Supercoppa di Spagna, che si svolgerà in Arabia Saudita, si tinge di amarezza per il Real Madrid, privato di una delle sue armi offensive più letali: Kylian Mbappé.

L’infortunio al ginocchio, una distorsione subita durante un’esercitazione settimanale, costringe il capitano francese a rimanere ai box, privando la squadra di Ancelotti di un elemento imprescindibile per le ambizioni di vittoria.

L’impatto di Mbappé, già autore di un rendimento eccezionale – 18 reti in campionato e nove in Champions League – si fa sentire non solo a livello statistico, ma anche per l’effetto psicologico che la sua presenza genera in campo e tra i tifosi.

L’indisponibilità di Mbappé, che lo ha escluso anche dalla recente vittoria contro il Real Betis, solleva interrogativi sulla sua condizione fisica e potrebbe allungarsi almeno per tre settimane, costringendolo a un recupero più accurato.

Questa assenza, unita a quella del difensore brasiliano Éder Militão, rappresenta una sfida significativa per il Real Madrid, costretto a reinventare alcuni schemi di gioco e a fare affidamento sulla profondità del proprio organico.

La competizione, che si preannuncia di grande intensità, vedrà il Real Madrid affrontare l’Atletico Madrid in una semifinale carica di tensione.

L’altra sfida, in programma il giorno precedente, contrapporrà il Barcellona all’Athletic Bilbao, un confronto che potrebbe rivelare molto sulle dinamiche interne al calcio spagnolo.

L’auspicio di un ritorno in campo per la finale di domenica, in caso di passaggio del turno contro i cugini dell’Atletico, si è spento con la mancata inclusione di Mbappé nella lista dei convocati, segno di una cautela comprensibile da parte dello staff medico.

L’infortunio di Mbappé si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà per alcune squadre del panorama calcistico spagnolo.

L’Athletic Bilbao, ad esempio, guidato da un allenatore sotto pressione, sperava di poter contare sul proprio campione per risollevare il morale della squadra e invertire una stagione altrimenti deludente.

L’assenza di Mbappé non solo priva il Real Madrid di un talento straordinario, ma amplifica anche la complessità di un torneo che si preannuncia come un banco di prova cruciale per le aspirazioni di tutte le contendenti.

La Supercoppa si configura quindi come un evento che, oltre alla competizione sportiva, mette alla prova la resilienza e la capacità di adattamento di ogni squadra di fronte a imprevisti e sfide inattese.