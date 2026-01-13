Rimonta Goczal al Dakar: Roma nuovo leader, Sainz a inseguire.

- Advertisement -

La nona tappa del Rally Dakar 2024, disputatasi nel cuore dell’Arabia Saudita tra Wadi ad-Dawasir e il bivacco, ha visto una vera e propria rimonta da parte della famiglia polacca Goczal, riscrivendo la classifica generale in maniera inattesa.

Un evento che trascende la semplice conquista di un piazzamento, ma che testimonia la tenacia e l’abilità di due piloti legati da un rapporto di parentela, Eryk e Michal Goczal, in rapida ascesa nel panorama del rally-raid.

Eryk Goczal, al volante della sua vettura, ha dominato la prova cronometrata di 410 chilometri in 3 ore, 46 minuti e 42 secondi, imponendo il suo ritmo con una guida precisa e un’ottima gestione del percorso.

Il suo zio, Michal Goczal, a ruota, ha siglato un secondo posto prestigioso, distanziato di soli 7 minuti e 45 secondi, consolidando ulteriormente il successo del team Energylandia Rally.

La performance di entrambi i Goczal rappresenta un significativo passo avanti per il motorsport polacco, tradizionalmente meno rappresentato in competizioni di questo calibro.

La tappa, caratterizzata da un tratto maratona particolarmente impegnativo, ha sconvolto l’ordine di classifica generale, con le Ford Raptor di Nani Roma e Carlos Sainz a contendersi la vetta.

Roma, con una strategia accorta e una guida impeccabile, si è aggiudicato la leadership, distanziando il compagno di squadra Sainz di appena 57 secondi.

Il cambio di scenario ha visto anche l’inversione di rotta per Nasser Al Attiyah, il cinque volte campione della Dakar, che, inizialmente in testa, si è visto retrocedere al terzo posto, a soli 1 minuto e 10 secondi dal nuovo leader provvisorio.

Questa tappa maratona non solo ha premiato la velocità e la precisione, ma ha anche messo a dura prova la resistenza dei mezzi e la capacità di navigazione dei piloti, esaltando l’importanza cruciale della preparazione tecnica e strategica in una competizione che mette a confronto uomo e macchina in un ambiente ostile.

La sfida è aperta, e il Rally Dakar continua a riservare sorprese, con la famiglia Goczal pronta a contendersi il primato in una lotta al cardiopalma.

La leadership instabile evidenzia come ogni errore, anche minimo, possa costare caro in una corsa di questa portata, dove la perseveranza e l’adattabilità sono qualità imprescindibili per ambire alla vittoria finale.