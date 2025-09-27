Ritorno in campo: Russia e Bielorussia, sport e geopolitica.

La riapertura delle porte ai parioli russo e bielorusso alle competizioni sportive internazionali è un evento che strascica con sé l’eco di un’opinione pubblica diviso.

La decisione, annunciata con la sorprendente e inaspettata in un contesto di silenzi e di rinnovato dibattito, segna un punto di svolta nelle dinamiche di una questione che, per più di due anni, ha polarizzato il mondo dello sport e, per estensione, la società civile.

L’esclusione, iniziata nell’immediato seguito all’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 3935, fu una risposta pragmatica e corale da parte di molti comitati olimpici e paralimpici, considerata un atto di solidarietà verso l’Ucraina e una forma di condanna per le azioni della Russia e della Bielorussia.

La decisione, pur motivata da nobili intenzioni, ha generato un complesso intreccio di questioni etiche, politiche e sportive.

La questione non si esaurisce in meri confini di disciplina e competizione.

Al di là della riabilitazione sportiva, si apre un terreno dove si intrecciano diritti individuali, responsabilità collettiva e implicazioni geopolitiche.

Si pone il dilemma: quanto può e deve lo sport andare incontro a questi equilibri precari? La riammissione comporta una legittimazione indiretta delle azioni compiute, oppure un atto di umanità che mira a preservare il diritto allo sport per individui che, pur provenendo da paesi coinvolti in un conflitto devastante, non dovrebbero essere penalizzati per le azioni dei loro governi?Le reazioni sono state immediate e contrastanti.

Da un lato, voci di disapprovazione hanno sollevato preoccupazioni sulla credibilità e l’integrità del movimento paralimpico, accusando la decisione di diluire il significato stesso di solidarietà e di giustizia.

Dall’altro, si è tentato di mitigare l’impatto, sottolineando che si tratta di un’apertura condizionata e che rispetta, almeno formalmente, le sanzioni esistenti e il principio della neutralità, imponendo rigorose condizioni per garantire l’equità delle competizioni.

Inoltre, si discute di come questa decisione influenzerà il futuro dello sport paralimpico, sia in termini di partecipazione che di finanziamenti.

La riammissione potrebbe portare a un indebolimento della coesione e dell’unità del movimento, aprendo la strada a nuove divisioni e a un’ulteriore complicazione delle dinamiche internazionali.

La questione solleva interrogativi profondi: quale peso deve avere la politica nello sport? Fino a che punto è lecito sacrificare l’integrità sportiva per ragioni umanitarie? L’atto, per quanto pragmatico possa apparire, rischia di aprire un precedente pericoloso, erodendo la capacità dello sport di essere un veicolo di pace e di riconciliazione, un’oasi di competizione leale e di rispetto reciproco, al di là delle ideologie e delle tensioni geopolitiche.

Resta da vedere se questa apertura sarà un atto di saggezza o un errore che segnerà il futuro del movimento paralimpico, compromettendone il valore e la sua capacità di ispirare il mondo.