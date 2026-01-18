Rocco Commisso: Dalla Calabria al Sogno Viola Fiorentino

- Advertisement -

Dalle coste ioniche di Marina di Gioiosa Ionica al cuore pulsante del calcio internazionale, il percorso di Rocco Commisso incarna un’epopea di resilienza, ambizione e profondo legame con le proprie radici.

Più che un semplice imprenditore, Commisso è un’incarnazione del “sogno americano”, un viaggio dall’emigrazione italiana alla costruzione di un impero economico e, infine, alla passione per il calcio, con la Fiorentina al centro.

La sua storia non è solo quella di un successo commerciale, ma una narrazione di coraggio, di un’implacabile etica del lavoro e di una determinazione che ha sfidato le avversità.

Abbandonata la Calabria in giovane età, Commisso si è reinventato a New York, dove ha saputo cogliere opportunità nel settore dell’import-export di macchinari industriali, trasformando un’attività modesta in un conglomerato globale.

Questa ascesa, frutto di lunghe giornate e scelte strategiche, ha gettato le basi per la sua successiva avventura nel mondo del calcio.

L’acquisizione della Fiorentina nel 2019 ha rappresentato per Commisso un atto d’amore verso la sua terra d’origine e un’opportunità per restituire alla città di Firenze un calcio di alto livello, improntato ai suoi valori: passione, professionalità e competizione.

La sua presidenza si è distinta per investimenti significativi nella squadra, nel settore giovanile e nell’infrastruttura, con l’obiettivo di riportare la Fiorentina ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Tuttavia, il percorso non è stato privo di ostacoli e delusioni.

L’esperienza sportiva, seppur costellata di momenti di brillantezza e di una ritrovata competitività, è stata anche segnata da amarezze, come le tre sconfitte in finali, in particolare quella di Coppa Italia e le due consecutive di Conference League.

Queste battute d’arresto, lungi dal scalfire l’impegno di Commisso, hanno contribuito a forgiare un legame ancora più profondo con i tifosi, condividendo la loro frustrazione e la loro speranza in un futuro di successi.

La figura di Rocco Commisso trascende la semplice definizione di presidente di una squadra di calcio; è un simbolo di come l’impegno, la visione e la passione possano trasformare sogni in realtà, elevando una società sportiva e, al contempo, rafforzando l’identità e l’orgoglio di una comunità.

La sua storia continua a ispirare, testimoniando la forza di chi non si arrende mai e che continua a sognare in viola.