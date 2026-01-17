Rocco Commisso è scomparso: Firenze e il calcio in lutto

- Advertisement -

La comunità calcistica e l’intera Firenze sono in lutto per la perdita di Rocco B.

Commisso, figura carismatica e presidente della Fiorentina, scomparso a seguito di una lunga e complessa battaglia contro una grave malattia.

L’annuncio ufficiale, diffuso attraverso i canali istituzionali del club viola, trasmette il profondo dolore e la commozione di tutta la famiglia Commisso, composta dalla moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa, e le sorelle Italia e Raffaelina.

Rocco B.

Commisso, imprenditore di origini siciliane e naturalizzato statunitense, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama sportivo italiano e non solo.

La sua visione imprenditoriale, caratterizzata da un forte senso di determinazione e un’etica del lavoro rigorosa, si è tradotta in un impegno costante e appassionato per la Fiorentina, club che ha acquistato nel 2019 con l’obiettivo di riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Il suo arrivo a Firenze ha rappresentato una ventata di novità, una sfida diretta allo status quo e un tentativo di modernizzare una società sportiva con una storia gloriosa ma in difficoltà.

Commisso non si è limitato a investimenti economici, ma ha promosso un approccio gestionale innovativo, volto a rafforzare l’identità del club, valorizzare il settore giovanile e creare un legame sempre più forte con la tifoseria.

Oltre all’impegno nel calcio, Rocco Commisso ha dimostrato un profondo senso di responsabilità sociale, sostenendo iniziative benefiche e contribuendo attivamente allo sviluppo del territorio fiorentino.

La sua generosità e la sua vicinanza alla comunità hanno consolidato ulteriormente il suo ruolo di figura di riferimento per l’intera città.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo del calcio, suscitando un’ondata di messaggi di cordoglio e di commemorazione da parte di dirigenti sportivi, calciatori, allenatori e tifosi provenienti da ogni angolo del globo.

Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e ammirato, testimoniando un’eredità di passione, determinazione e impegno che continuerà a ispirare le future generazioni.

La Fiorentina, e Firenze intera, piangono un uomo che ha incarnato con orgoglio i valori di una città e di un club storico.