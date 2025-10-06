Roma batte Firenze: vittoria sofferta e leadership blindata

La capitolina si impone a Firenze con un sofferto 2-1, una vittoria che smorza le critiche sorte dopo l’inaspettato pareggio in Europa League contro il Lille e rafforza la sua posizione in vetta alla classifica con 15 punti.

La rimonta, orchestrata da Soulé e Cristante, ha cancellato l’illusorio vantaggio fiorentino siglato da Kean al quattordicesimo minuto, evidenziando una resilienza e una capacità di reazione che si rivelano cruciali in una stagione ambiziosa.

L’undici di mister Gasperini, in attesa di affrontare le sfide contro Napoli e Milan, prosegue la sua marcia in testa alla classifica, ostentando una solidità difensiva eccezionale: appena due reti incassate in sei partite, un dato che testimonia una meticolosa organizzazione tattica e un’efficace gestione degli sforzi.

Questo dato, più che una mera statistica, rappresenta un messaggio chiaro agli avversari: la squadra romana non intende cedere il passo facilmente.

Per la Fiorentina, la prestazione si tinge di amarezza.

L’infortunio al palo, sfiorato dal centravanti azzurro, e la traversa colpita da Piccoli, rappresentano metafore di un momento nero, un destino avverso che sembra perseguitare la squadra.

La terza sconfitta consecutiva in casa getta una lunga ombra sul progetto viola, evidenziando una fragilità psicologica che rischia di compromettere l’intero campionato.

Il digiuno di vittorie, un evento raro e doloroso per la tifoseria, si fa ancora più grave: dopo sei giornate, la Fiorentina si ritrova in una situazione storico-negativa, mai verificatasi in passato con una serie di risultati che richiamano i cupi anni Trentacinque e Settantasette.

La comparazione con il passato, spesso inevitabile nel calcio, accende i riflettori sulle responsabilità dell’ambiente e sulla necessità di un’immediata inversione di rotta.

Il presente, al di là delle statistiche, è un campanello d’allarme che richiede un’analisi approfondita e un intervento immediato per evitare un declino ancora più profondo.

La classifica attuale, più che un dato numerico, assume i connotati di un vero e proprio verdetto.