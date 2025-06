Roma, terremoto: Ghisolfi via, Gasperini in arrivo, e ora Monchi?

Un capitolo chiuso: Florent Ghisolfi lascia la Roma. La separazione, definita come frutto di un’intesa reciproca, segna un punto di svolta nella gestione sportiva del club giallorosso, con l’annuncio formale atteso a breve. Questa decisione, apparentemente improvvisa, apre un’urgente necessità di riorganizzazione e ricerca di una figura chiave per guidare l’area sportiva, un ruolo cruciale per delineare la strategia futura e il percorso verso il successo.Il mercato dei dirigenti è già in fermento. Tra le possibili candidature, emerge con forza il profilo di Monchi, ex Roma e Milan, la cui esperienza e competenza nel settore sarebbero un valore aggiunto. Tuttavia, la trattativa si presenta complessa, in ragione delle sue attuali posizioni e delle aspettative economiche. Parallelamente, si fa strada l’ipotesi di Giovanni Filippo Papaccio, consulente con una profonda conoscenza del calcio italiano e un solido network di contatti. La sua nomina rappresenterebbe una scelta orientata alla continuità, ma con una visione innovativa.Nel frattempo, la società si concentra sulla definizione del nuovo progetto tecnico. L’imminente presentazione di Gian Piero Gasperini, affiancato dal suo fidato collaboratore, Mario Ranieri, presagisce un cambiamento significativo nell’approccio tattico e nella filosofia di gioco della squadra. L’arrivo di Gasperini, tecnico di comprovata esperienza e con una chiara identità di gioco, rappresenta una scommessa sulla ricerca di una maggiore competitività e di un gioco più propositivo. Le sue precedenti esperienze, caratterizzate da un calcio intenso e focalizzato sulla crescita dei talenti, potrebbero infondere nuova linfa vitale all’ambiente.Non meno rilevante è la notizia relativa all’addio di Lorenzo Vitale, figura chiave nel rapporto tra la proprietà americana Friedkin e il club. La sua decisione, sebbene non immediatamente collegata alle altre vicende, testimonia un momento di transizione e di revisione delle strategie interne. Vitale, in qualità di consulente legale, ha giocato un ruolo determinante nella gestione delle complesse questioni contrattuali e legali del club, e la sua partenza potrebbe segnare un cambiamento nell’approccio alla governance e alla gestione del club.L’operazione di riallineamento, innescata dalla partenza di Ghisolfi, si configura come una profonda riflessione sulla direzione strategica della Roma. La ricerca di un nuovo direttore sportivo, l’arrivo di Gasperini e la partenza di Vitale delineano un quadro di cambiamenti strutturali che mirano a rinnovare l’identità del club e a proiettarlo verso nuovi orizzonti competitivi, in un contesto calcistico sempre più esigente e globalizzato. La sfida per la dirigenza è quella di trovare il giusto equilibrio tra continuità e innovazione, per costruire un futuro solido e vincente per la Roma.