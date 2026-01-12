Roma-Torino, arbitra Bonacina: ecco chi compone il team.

- Advertisement -

La designazione arbitrale per l’anticipato ottavo di finale di Coppa Italia, che vedrà fronteggiarsi Roma e Torino domani sera allo Stadio Olimpico, ha visto l’assegnazione del fischietto a Kevin Bonacina, proveniente dalla sezione di Bergamo.

Una scelta che, a suo modo, riflette la volontà di affidare una partita potenzialmente cruciale ad un ufficiale di gara in ascesa, capace di interpretare con equilibrio le dinamiche di un match che potrebbe riservare sorprese.

La composizione del team arbitrale è completata da due figure chiave per la corretta gestione della contesa: i guardalinee, rappresentati da Cipressa e Politi, e il quarto ufficiale, Marinelli, incaricato di monitorare attentamente l’andamento del gioco dalla panchina e di gestire le sostituzioni.

Un ruolo sempre più rilevante, soprattutto in contesti come quello della Coppa Italia, dove ogni decisione può avere un impatto significativo sul risultato.

A supervisionare l’operato di Bonacina, dalla postazione VAR, ci saranno Mazzoleni, figura esperta e autorevole nel panorama arbitrale italiano, affiancato da Paganessi come addetto VAR assistente.

La Video Assistant Referee, ormai parte integrante del calcio moderno, fornisce uno strumento di controllo aggiuntivo per le decisioni più delicate, contribuendo a garantire la correttezza della partita e a mitigare eventuali errori arbitrali.

L’assegnazione di Bonacina, relativamente giovane ma con un buon curriculum, suggerisce un approccio pragmatico da parte degli organi di riferimento, che cercano di valorizzare talenti emergenti, fornendo loro l’opportunità di misurarsi con appuntamenti di prestigio.

La partita Roma-Torino, con la sua cornice di Coppa Italia, offre a Bonacina un palcoscenico importante per dimostrare le proprie capacità e consolidare la propria posizione all’interno del gruppo arbitrale.

Al di là della mera designazione, questa scelta sottolinea l’importanza di un sistema di valutazione e sviluppo continuo degli arbitri, volto a garantire un livello qualitativo elevato e a promuovere l’equità sportiva.

La partita si preannuncia intensa e combattuta, e l’arbitro e il suo team dovranno essere pronti a gestire al meglio le sfide che la competizione presenterà.

L’attenzione ai dettagli, la rapidità di giudizio e la capacità di mantenere la calma sotto pressione saranno cruciali per garantire un’esperienza sportiva positiva per tutti i protagonisti in campo e per il pubblico.