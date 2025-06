Roma, torna Massara: la svolta giallorossa è in arrivo.

La società A.S. Roma si appresta a ridisegnare la propria architettura dirigenziale, ufficializzando la conclusione del mandato di Florent Ghisolfi e avviando un processo di ricerca di un nuovo Direttore Sportivo. L’attenzione dei vertici giallorossi sembra convergere su una figura già familiare al panorama calcistico italiano e europeo: Frederic Massara.La possibile riconquista di Massara rappresenta una scelta strategica che mira a infondere stabilità e continuità, nonostante l’interruzione del precedente sodalizio risalente al 2019. Quel primo approccio, sebbene breve, aveva lasciato un’impressione positiva, con Massara che aveva dimostrato competenza nell’ambito del mercato, sebbene in un contesto diverso e con dinamiche interne differenti da quelle attuali.L’operazione non si configura semplicemente come un ritorno, ma come una possibile reintegrazione di un professionista che vanta un solido curriculum vitae. La sua precedente esperienza al Rennes, dove ha saputo costruire un progetto solido e valorizzare giovani talenti, e la successiva, seppur breve, avventura al Milan, hanno contribuito a delineare un profilo tecnico e manageriale di sicuro affidamento.Tuttavia, la ripresa della collaborazione con Massara impone una riflessione più ampia sulla filosofia di mercato che la Roma intende perseguire. L’evoluzione del calcio moderno, con la crescente importanza dell’analisi dei dati, del monitoraggio costante delle prestazioni e della valorizzazione dei settori giovanili, richiede un Direttore Sportivo dotato di visione strategica e capacità di anticipare le tendenze. Massara dovrà essere in grado di integrare le proprie competenze con le nuove esigenze del club, collaborando strettamente con l’allenatore e con la dirigenza per costruire una squadra competitiva e allineata con gli obiettivi societari. La sua esperienza internazionale potrà essere determinante per identificare talenti emergenti e costruire una rete di contatti consolidata, fondamentale per affrontare le sfide del mercato contemporaneo.La sfida per Massara non sarà solo quella di ricostruire il rapporto interrotto, ma anche di dimostrare di aver maturato ulteriormente le proprie capacità, apportando un valore aggiunto significativo alla Roma e contribuendo a rilanciare le ambizioni del club a livello nazionale ed europeo. La sua nomina, se confermata, segnerà l’inizio di una nuova fase, auspicabilmente caratterizzata da stabilità, competenza e risultati concreti.