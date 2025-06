Russell Shock: Mercedes Sorride a Montreal!

Il Gran Premio del Canada, disputato sul tracciato del Circuit Gilles Villeneuve a Montreal, ha visto emergere una Mercedes inaspettatamente competitiva, con George Russell che ha conquistato una pole position sensazionale. La vittoria del primo posto in griglia, ottenuta con un giro finale magistrale in 1’10.899, segnala un cambiamento significativo nell’equilibrio delle forze all’interno del campionato, proiettando la squadra di Toto Wolff in una posizione di sfida diretta alla McLaren, leader indiscussa fino a questo momento.Russell, alla sesta pole position in carriera, ha dimostrato una straordinaria capacità di estrarre il massimo dalla sua vettura, superando in un colpo di scena il campione del mondo Max Verstappen, costretto a partire dalla prima fila. La performance del britannico non è solo una questione di talento individuale, ma riflette un miglioramento profondo nello sviluppo della Mercedes, capace di ottimizzare l’aerodinamica e la gestione delle gomme in maniera particolarmente efficace sul tracciato canadese.La risposta della McLaren, tuttavia, non è stata inesistente. Oscar Piastri, con il terzo tempo, ha confermato il potenziale della squadra inglese, sebbene il giro lanciato conclusivo, inizialmente promettente, sia stato poi eroso dalle prestazioni di Verstappen e Russell. L’ulteriore conferma delle capacità della McLaren è rappresentata dal quarto tempo di Kimi Antonelli, giovane promessa che si fa notare in una competizione di altissimo livello.La Ferrari, a differenza, mostra segni di incertezza. Lewis Hamilton, con il quinto tempo, non è riuscito a sfruttare appieno le potenzialità della vettura, mentre Charles Leclerc, ottavo, ha pagato a caro prezzo un errore cruciale nel corso del giro decisivo per la pole position, un errore che ha compromesso il suo potenziale per la prima fila. L’errore di Leclerc, con il miglior tempo nel primo settore poi vanificato, sottolinea la difficoltà di trovare il giusto compromesso tra aggressività e precisione in una qualifica così impegnativa.La gara si preannuncia quindi molto interessante, con una Mercedes inaspettatamente in forma smagliante che si inserisce prepotentemente nella lotta per la vittoria, un Red Bull chiamata a recuperare terreno e una Ferrari alla ricerca di risposte e di una strategia efficace per invertire le tendenze. Il Gran Premio del Canada potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione, ridefinendo le gerarchie e accendendo nuove dinamiche competitive.