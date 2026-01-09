Sabalenka dominante, Rybakina out: l’Australian Open è imprevedibile.

- Advertisement -

Il torneo di Brisbane ha visto emergere un quadro di partite imprevedibili, culminato in una semifinale che promette spettacolo.

Aryna Sabalenka ha dominato nettamente Madison Keys, imponendosi 6-3, 6-3 in una performance che sottolinea la sua ambizione di confermare il suo dominio a Melbourne.

La vittoria non è solo un passaggio al turno successivo, ma un segnale chiaro della sua maturità e dell’efficacia del lavoro svolto durante la preparazione atletica.

Sabalenka ha evidenziato l’implementazione di strategie di gioco mirate, come l’aggressivo approccio a rete, e un miglioramento del servizio, elementi che hanno contribuito a neutralizzare le potenzialità dell’avversaria.

La sua ricerca di un terzo titolo agli Australian Open, in un arco di soli quattro anni, si fa sempre più concreta.

L’incontro, però, è stato eclissato dall’inattesa eliminazione di Elena Rybakina, testa di serie numero 5, ad opera della ceca Karolina Muchova, numero 20 al mondo.

La partita, vibrante e combattuta, si è risolta con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4, a testimonianza della capacità di Muchova di reagire e capitalizzare le debolezze avversarie.

La sconfitta di Rybakina, che l’anno precedente aveva dimostrato una notevole solidità, è stata caratterizzata da un inusuale numero di errori non forzati, ben 42, un dato che indica una serata difficile per la kazaka, forse compromessa da una combinazione di pressione e imprecisioni.

L’eliminazione di Rybakina ha riaperto le dinamiche del torneo, creando uno scenario in cui l’imprevedibilità sembra essere la regola.

La semifinale tra Sabalenka e Muchova si prospetta come un confronto di stili e mentalità: la potenza e l’aggressività della bielorussa contro la resilienza e l’abilità tattica della ceca.

La partita non solo determinerà l’accesso alla finale, ma fornirà anche preziose indicazioni sulle possibili strategie da adottare nel contesto degli Australian Open, dove entrambe le tenniste aspirano a un ruolo da protagoniste.

L’inattesa sconfitta di Rybakina ha scompaginato i pronostici, ma ha anche regalato al torneo un’iniezione di adrenalina e la promessa di un finale ricco di emozioni.