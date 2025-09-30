San Siro, l’addio: Milano cambia volto, un’era volge al termine.

Il cuore pulsante di Milano, San Siro, si appresta a vivere una trasformazione epocale.

Una decisione, assunta in un’ora tarda della notte, segna un punto di svolta nella storia dello stadio e della città: il Consiglio comunale ha approvato la cessione dell’impianto ai club nerazzurro e rossonero.

L’approvazione, con un margine di 24 voti favorevoli contro 20 contrari, sancisce il passaggio delle chiavi a una nuova gestione, ma lascia nell’aria una patina di controversie.

La scelta è stata presa in un contesto di crescente pressione temporale, con l’offerta da 197 milioni di euro dei club milanesi giunta a scadenza proprio in coincidenza con la votazione.

Un fattore determinante è stato l’allontanamento strategico di Forza Italia dall’aula, che ha innescato una riduzione del quorum, consentendo l’approvazione della delibera.

Questa decisione non rappresenta una semplice operazione immobiliare, bensì un complesso intreccio di interessi sportivi, economici e urbanistici.

San Siro, un monumento calcistico inaugurato un secolo fa, testimone di innumerevoli trionfi e di momenti indimenticabili per il calcio italiano e mondiale, dovrà cedere il passo a una nuova struttura.

Il futuro, almeno per il periodo immediatamente successivo alla votazione, vedrà San Siro ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Un’ultima, gloriosa apparizione prima che l’edificio storico venga demolito.

La ricostruzione di un impianto più all’avanguardia, rispondente alle esigenze del calcio moderno e dotato di infrastrutture avanzate, è programmata per essere completata in tempo utile per gli Europei di calcio del 2032.

La decisione, tuttavia, ha sollevato un dibattito ampio e articolato.

Molti lamentano la perdita di un patrimonio storico e culturale, un simbolo dell’identità milanese e italiana.

Si discute della necessità di preservare, almeno in parte, l’eredità di San Siro, attraverso la salvaguardia di elementi architettonici significativi o la creazione di un museo dedicato alla sua storia.

Al di là delle polemiche, la decisione del Consiglio comunale apre un nuovo capitolo nella storia di Milano, un capitolo che vedrà la città confrontarsi con le sfide e le opportunità della modernizzazione, senza dimenticare il profondo legame con il suo passato calcistico e la sua identità culturale.

La memoria di San Siro, al di là della sua demolizione fisica, continuerà a vivere nel cuore dei tifosi e nella storia del calcio.