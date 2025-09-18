Sassuolo-Inter: Dionisi fissa l’obiettivo, occhio a Walukiewicz

Il Sassuolo si appresta ad affrontare una cruciale partita casalinga contro l’Inter, in programma domenica a San Siro, con l’obiettivo di consolidare il solido avvio di stagione.

L’analisi delle possibili disposizioni tattiche suggerisce una sostanziale continuità rispetto alla convincente vittoria ottenuta contro la Lazio, una prova che ha sancito l’esordio con tre punti fondamentali.

Il mister Dionisi, consapevole della pericolosità avversaria e della necessità di mantenere una certa stabilità dopo un avvio incoraggiante, sembra intenzionato a preservare l’ossatura della squadra.

Aro Muric è, con ogni probabilità, il perno affidato a difendere la porta neroverde.

La difesa, tuttavia, presenta un punto interrogativo legato alle condizioni fisiche di Walukiewicz, uscito dal precedente impegno con qualche acciacco.

La sua presenza, se non garantita, potrebbe indurre a variazioni nell’assetto difensivo, con possibili ripercussioni sull’equilibrio complessivo.

A centrocampo, la regia dovrebbe essere affidata ancora una volta a Maxime Lopez, con il compito di orchestrare il gioco e garantire un efficace filtro davanti alla difesa.

L’apporto di Matvey Svechnikov e Oscar Obiang, per garantire dinamismo e copertura, sembra quasi scontato, sebbene l’emergere di talenti interni possa sempre portare a scelte inaspettate.

La chiave sarà trovare il giusto mix tra solidità tattica e capacità di imporre ritmi elevati.

In avanti, l’attacco neroverde dovrà affrontare la formidabile retroguardia interista con astuzia e pragmatismo.

Il giovane Federico Cerretano, dopo una buona prestazione in campionato, parte avvantaggiato, ma l’esperienza di altri attaccanti potrebbe rivelarsi determinante a gara in corso.

L’inserimento di un elemento di sorpresa, come un cambio di modulo o l’impiego di una freccia inattesa, non è da escludere, in funzione dell’andamento della partita e delle scelte strategiche del tecnico.

La sfida si preannuncia impegnativa, richiedendo al Sassuolo di esprimere al massimo le proprie potenzialità, sfruttando al meglio i punti di forza e minimizzando le debolezze.

La preparazione atletica, la concentrazione e la capacità di interpretare al meglio le situazioni di gioco saranno ingredienti fondamentali per affrontare un’Inter desiderosa di riscatto e in cerca di confermare le proprie ambizioni.

Il pubblico di San Siro sarà un avversario di tutto rispetto, ma il Sassuolo affronterà questo appuntamento con l’entusiasmo e la determinazione che contraddistinguono il suo spirito combattivo.