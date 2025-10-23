Sassuolo, malumori e scelte: Boloca out, Muharemovic in dubbio.

La formazione del Sassuolo si presenta con alcune ombre e interrogativi in vista dell’impegno successivo, a seguito di indisponibilità e valutazioni precauzionali.

L’assenza di Boloca, uscita forzatamente dal contesto in seguito a un trauma contusivo al ginocchio sinistro durante un allenamento, rappresenta un’importante defezione.

L’entità dell’infortunio e i tempi di recupero sono attualmente oggetto di approfonditi accertamenti da parte dello staff medico, evidenziando la necessità di un approccio cauto per evitare ulteriori complicazioni.

Parallelamente, permane l’incertezza riguardante Muharemovic, reduce da un inconveniente fisico rimediato durante la sua esperienza con la nazionale bosniaca.

Nonostante un tentativo di recupero, con l’attivo coinvolgimento in sedute di allenamento, la sua condizione rimane da monitorare attentamente per garantire una partecipazione ottimale e minimizzare il rischio di ricadute.

In caso di mancata disponibilità del centrocampista bosniaco, Romagna è pronto a subentrare, offrendo una valida alternativa tattica e di esperienza.

La sua presenza sarebbe fondamentale per garantire stabilità e continuità nel comparto difensivo.

A centrocampo, si profila una sfida stimolante per una maglia tra Thorvedt e Konè.

La competizione, stimolante per entrambi i giocatori, dovrebbe portare ad una maggiore attenzione e performance in campo.

L’impegno di entrambi sarà fondamentale per contribuire alla crescita del collettivo e alla conquista di risultati positivi.

La scelta, in questo caso, ricadrà sulla valutazione dello staff tecnico in base alle dinamiche di gioco previste e alle caratteristiche specifiche dei due atleti.

Il fronte offensivo, invece, appare consolidato, mantenendo la stessa formazione vincente vista contro il Lecce.

Berardi, Pinamonti e Laurienté saranno nuovamente i protagonisti in avanti, con la loro velocità, tecnica e capacità di inserimento pronti a creare scompiglio nella difesa avversaria.

La loro intesa, affinata nel corso delle partite, rappresenta un elemento chiave per sbloccare il risultato e portare a casa la vittoria.

Il collettivo dovrà fare affidamento sulle loro giocate per superare le difficoltà e raggiungere gli obiettivi prefissati.