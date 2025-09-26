Shanghai: L’oro del quattro di coppia, un tributo a Mondelli.

Un’eco di resilienza e di memoria risuona dalle acque di Shanghai, consacrando l’Italia del quattro di coppia campione del mondo.

Un trionfo che si tinge di commozione, un oro dedicato a Filippo Mondelli, giovane talento del canottaggio azzurro strappato prematuramente all’affetto dei suoi cari e alla passione per la sua disciplina, a soli ventisei anni, a seguito di una lotta coraggiosa contro un osteosarcoma.

La vittoria cinese non è semplicemente un ritorno al vertice dopo un digiuno di sette anni – un intervallo significativo nel panorama competitivo di questo sport – ma un simbolo tangibile della forza d’animo e della continuità che caratterizzano la tradizione canottiera italiana.

Mondelli, in qualità di prodiere nel team di Plovdiv nel 2018, incarnava quell’eredità di impegno, sacrificio e ricerca costante dell’eccellenza che contraddistingue l’Italia in questa disciplina.

La sua scomparsa, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della comunità remiera, ha rappresentato un momento di profonda riflessione e, allo stesso tempo, una spinta ulteriore a onorare la sua memoria attraverso l’impegno sportivo.

Il quattro di coppia italiano, forte di una combinazione di esperienza e giovinezza, ha dominato la gara con una performance di potenza e precisione, dimostrando una coesione e una strategia impeccabili.

Questa vittoria non è solo il risultato di allenamenti intensivi e preparazione fisica, ma anche di una profonda connessione tra i rematori, un legame costruito sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di un obiettivo comune: rappresentare al meglio il proprio paese e portare avanti l’eredità di chi li ha preceduti.

L’importanza del canottaggio nella cultura sportiva italiana va al di là dei risultati competitivi.

È una disciplina che promuove valori fondamentali come la disciplina, il lavoro di squadra, la perseveranza e il rispetto per l’avversario.

Il successo a Shanghai rafforza l’immagine dell’Italia come potenza canottiera, capace di competere e vincere ai massimi livelli mondiali, nonostante le sfide e le perdite.

Questo oro non è solo una medaglia, ma un tributo a Filippo Mondelli, un monito per le nuove generazioni di atleti e un’affermazione orgogliosa dell’incomparabile spirito del canottaggio italiano.

È un’eredità da custodire e un futuro da costruire, remata dopo remata, verso nuovi orizzonti di eccellenza.