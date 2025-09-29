lunedì 29 Settembre 2025
Sinner a Pechino: Dominio su Marozsan, semifinale assicurata!

Redazione Aosta
Il cammino di Jannik Sinner all’ATP 500 di Pechino prosegue con una prestazione di notevole autorevolezza, culminata nell’accesso alle semifinali.

L’azzurro ha superato l’ostacolo rappresentato dal giovane e promettente ungherese Fabian Marozsan con un punteggio di 6-1 7-5, un risultato che, pur nel suo apparente equilibrio, riflette la superiorità tattica e fisica dimostrata dal numero uno del tennis italiano.
L’incontro, durato poco più di un’ora e venti minuti, ha evidenziato la capacità di Sinner di gestire il ritmo partita e di adattarsi alle peculiarità del gioco avversario.
La vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma un ulteriore tassello nella consolidazione della posizione di Sinner nel panorama tennistico mondiale.

Pechino, con le sue condizioni climatiche e le sue caratteristiche di gioco, rappresenta una prova significativa per i giocatori, e la performance di Sinner testimonia la sua crescente maturità e professionalità.
L’inizio del match ha visto Sinner imporre immediatamente il suo gioco, strappando al suo avversario un servizio dopo l’altro e costruendo un vantaggio consistente.

Marozsan, pur dimostrando talento e aggressività, ha faticato a trovare la giusta risposta alla pressione costante esercitata dall’italiano.
Il secondo set ha visto una maggiore resistenza da parte dell’ungherese, che ha reagito con un gioco più solido e aggressivo, mettendo a dura prova la solidità di Sinner.

Tuttavia, l’azzurro ha saputo mantenere la lucidità e la concentrazione, gestendo con maestria i momenti cruciali e convertendo in punti la propria maggiore esperienza.

La capacità di Sinner di variare il gioco, alternando colpi potenti a soluzioni più tattiche, si è rivelata determinante per sbloccare le difese avversarie e chiudere il set a proprio favore.
Ora, Jannik Sinner attende l’australiano Alex De Minaur, un avversario di grande valore, noto per la sua velocità, la sua intensità e la sua capacità di recuperare palla.

Il match si preannuncia equilibrato e combattuto, e richiederà a Sinner il massimo in termini di concentrazione, aggressività e gestione delle energie.
La semifinale a Pechino rappresenta un’opportunità per Sinner di confermare il suo status di contendente al titolo e di dimostrare di essere pronto ad affrontare le sfide più importanti del circuito.

La sfida con De Minaur sarà un banco di prova importante per valutare il livello di forma fisica e mentale dell’italiano in vista degli impegni futuri e, soprattutto, per accumulare ulteriori punti nel ranking mondiale.

La partita promette emozioni e spettacolo, con due giocatori pronti a dare il massimo per raggiungere la finale.

