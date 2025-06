Spalletti Out, Azzurri alla ricerca del nuovo CT: sfida e riflessioni

Una ripartenza da segnare con precisione, un capitolo nuovo da scrivere con cura. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, dopo un’iniziale convergenza sull’ipotesi Claudio Ranieri, si trova a dover ricalcolare le mosse per la complessa successione a Luciano Spalletti. Il rifiuto del tecnico romano, peraltro non inatteso, ha innescato un’accelerazione nel piano di emergenza, evidenziando la difficoltà di individuare la figura ideale per guidare gli Azzurri verso il futuro.La ricerca non si configura come una semplice sostituzione, ma come una profonda riflessione sul ruolo del commissario tecnico nell’era moderna. Non si tratta solo di trovare un esperto conoscitore del calcio italiano, ma di individuare una leadership capace di incarnare valori, motivare un gruppo eterogeneo e definire una precisa identità di gioco.L’attenzione della Federazione si allarga, esplorando un ventaglio di opzioni più ampio di quanto inizialmente previsto. L’esperienza, l’autorevolezza e la visione strategica diventano elementi cruciali nella valutazione dei candidati. Si guarda anche al passato glorioso, ai protagonisti del trionfo mondiale del 2006, per recuperare un’eredità di passione, resilienza e spirito di squadra che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.L’obiettivo primario rimane quello di trovare una figura libera da vincoli contrattuali, una risorsa indipendente capace di operare in piena autonomia, senza incorrere in conflitti con le dinamiche dei club. La necessità di una leadership non condizionata è imperativa per garantire una gestione serena e ponderata del progetto nazionale. La scelta dovrà tenere conto non solo delle competenze tecniche, ma anche delle capacità relazionali e della disponibilità a confrontarsi con le sfide complesse che attendono la Nazionale. Si cerca un architetto di successi, un costruttore di sogni, un punto di riferimento per un intero Paese.