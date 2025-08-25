Sport e conflitto: un’esclusione eticamente problematica

La questione sollevata dal Meeting di Rimini, con la proposta di escludere atleti israeliani dalle competizioni internazionali come strumento di pressione diplomatica, apre un dibattito complesso e profondamente etico che trascende i confini dello sport.

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha correttamente indicato la necessità di un intervento più deciso della diplomazia in questo contesto, ma è imperativo analizzare la proposta con la dovuta cautela e consapevolezza delle sue implicazioni.

La proposta, pur nata presumibilmente con l’intento di esercitare un’influenza sul governo israeliano, rischia di generare conseguenze indesiderate e dannose.

Lo sport, in teoria, dovrebbe essere un ponte, un terreno comune dove individui provenienti da culture diverse possono incontrarsi, competere lealmente e costruire relazioni.

L’esclusione basata sulla nazionalità, invece, erige barriere, alimenta divisioni e contravviene ai principi fondamentali dell’Olimpismo e dello spirito sportivo.

È cruciale riconoscere la gravità della situazione umanitaria in atto e la sofferenza di milioni di persone coinvolte nel conflitto.

La rabbia e la frustrazione sono comprensibili, ma tradurre queste emozioni in misure che penalizzano singoli atleti, colpevoli solo di rappresentare il proprio paese, non solo è ingiusto, ma rischia anche di delegittimare la richiesta di giustizia che sottende il dissenso.

Il potere dello sport come strumento di dialogo e comprensione reciproca non deve essere sottovalutato.

La possibilità di vedere atleti israeliani competere con atleti di altre nazioni, di condividere esperienze e di costruire rapporti personali, può contribuire, nel lungo periodo, a favorire un clima di maggiore apertura e comprensione.

Piuttosto che ricorrere a misure punitive che rischiano di isolare e stigmatizzare, è auspicabile che le istituzioni sportive internazionali, in collaborazione con le organizzazioni diplomatiche, intensifichino gli sforzi per promuovere il dialogo, sostenere iniziative di pace e garantire che lo sport sia utilizzato come piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione umanitaria e sui diritti umani.

La diplomazia, in questo frangente, deve agire con intelligenza e pragmatismo, esplorando tutte le vie possibili per influenzare le decisioni del governo israeliano, evitando di colpire indiscriminatamente coloro che, come gli atleti, sono vittime innocenti di una situazione politica complessa.

L’impegno deve concentrarsi sulla pressione politica, sul sostegno alle organizzazioni umanitarie e sulla promozione di soluzioni pacifiche che possano portare a una risoluzione duratura del conflitto.