Squalificato fino al 2026: il Caso Álvarez scuote il calcio europeo

La vicenda che coinvolge Yeray Álvarez, attaccante dell’Athletic Bilbao, ha scosso il panorama calcistico europeo, culminando in una squalifica che si protrae fino al 2 aprile 2026.

L’evento, innescato da un controllo antidoping effettuato il 1° maggio, ha portato alla luce la presenza di canrenone, una sostanza classificata come diuretico e agente mascherante, rigorosamente vietata sia in competizioni che al di fuori di esse.

La natura composita del canrenone solleva interrogativi complessi, poiché agisce come diuretico, potenzialmente alterando i risultati degli esami per altre sostanze, e come “mascherante”, ovvero un composto in grado di interferire con i metodi di rilevazione antidoping, rendendo più difficile l’identificazione di altre sostanze.

La vicenda non si è risolta con una semplice constatazione positiva.

Dimostrando una proattività e una consapevolezza delle implicazioni del caso, Yeray Álvarez ha scelto di auto-sospendersi volontariamente a partire dal 2 giugno