lunedì 8 Settembre 2025
17.1 C
Rome
Sport

Squalificato fino al 2026: il Caso Álvarez scuote il calcio europeo

Redazione Aosta
La vicenda che coinvolge Yeray Álvarez, attaccante dell’Athletic Bilbao, ha scosso il panorama calcistico europeo, culminando in una squalifica che si protrae fino al 2 aprile 2026.
L’evento, innescato da un controllo antidoping effettuato il 1° maggio, ha portato alla luce la presenza di canrenone, una sostanza classificata come diuretico e agente mascherante, rigorosamente vietata sia in competizioni che al di fuori di esse.

La natura composita del canrenone solleva interrogativi complessi, poiché agisce come diuretico, potenzialmente alterando i risultati degli esami per altre sostanze, e come “mascherante”, ovvero un composto in grado di interferire con i metodi di rilevazione antidoping, rendendo più difficile l’identificazione di altre sostanze.
La vicenda non si è risolta con una semplice constatazione positiva.
Dimostrando una proattività e una consapevolezza delle implicazioni del caso, Yeray Álvarez ha scelto di auto-sospendersi volontariamente a partire dal 2 giugno

