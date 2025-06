Stewart trionfa al Delfinato: impresa inaspettata e caduta di Evenepoel

La quinta tappa del Critérium del Delfinato ha consegnato un trionfo inaspettato a Jake Stewart, giovane talento britannico della Israel Premier Tech, che ha siglato la sua prima vittoria di carriera in una competizione World Tour. Un finale al sprint vibrante ha visto Stewart prevalere su un agguerrito gruppo, superando in una volata concitata Axel Laurence e Soren Waerenskjold, mentre Jonathan Milan si è dovuto accontentare di un quinto posto, a testimonianza della ferocia della contesa finale.La tappa, caratterizzata da un percorso impegnativo e tatticamente complesso, ha visto il gruppo affrontare salite e discese che hanno messo a dura prova la resistenza dei ciclisti. La dinamica della corsa ha subito un’inversione di rotta a poche centinaia di metri dal traguardo, quando Remco Evenepoel, saldamente al comando grazie alla sua prestazione dominante nella cronometro precedente e fiero portatore della maglia gialla, è stato vittima di una caduta. L’incidente, pur fortunatamente senza gravi conseguenze per il campione belga, ha generato un momento di tensione e imprevidibilità. La rapidità con cui Evenepoel si è rimesso in sella, dimostrando una resilienza ammirevole, ha evitato una potenziale rivoluzione nella classifica generale. Tuttavia, l’episodio sottolinea la fragilità anche dei grandi favoriti e l’imprevedibilità intrinseca al ciclismo.La vittoria di Stewart non è solo un trionfo personale, ma anche un segnale di rinascita per la Israel Premier Tech, squadra spesso alla ricerca di risultati concreti in un panorama ciclistico dominato da formazioni più blasonate. Lo scenario che si prospetta per le prossime tre tappe, tutte ambientate nelle impegnative Alpi, preannuncia una battaglia epica per la conquista del Delfinato. La leadership di Evenepoel, seppur apparentemente solida, sarà messa a confronto diretto con la potenza di Jonas Vingegaard, campione in carica del Tour de France, e con la determinazione di Tadej Pogacar, altro astro nascente del ciclismo mondiale. Le salite alpine rappresenteranno un banco di prova cruciale per la resistenza fisica e la strategia di squadra, ridisegnando potenzialmente la classifica generale e offrendo spettacolo ai numerosi spettatori attesi lungo il percorso. La sfida tra questi tre giganti del pedale promette di infiammare le prossime giornate di gara e di regalare emozioni indimenticabili.