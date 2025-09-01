Svolta al Leverkusen: Esonero a sorpresa di Ten Hag

Il Bayer Leverkusen, club tedesco noto per la sua filosofia di gioco orientata al futuro e per una recente ondata di successi, si trova ad affrontare una svolta inaspettata.

L’esonero di Erik ten Hag, giunto a Leverkusen a giugno per raccogliere l’eredità di Xabi Alonso, segna la fine di un tentativo di transizione ambizioso, interrotto dopo appena due giornate di Bundesliga.

La decisione, seppur dolorosa, è stata motivata dalla leadership del club, che ha evidenziato come le dinamiche attuali non fossero sostenibili per la ricostruzione di una squadra competitiva.

L’arrivo di ten Hag, figura di spicco nel panorama calcistico internazionale per la sua visione di gioco improntata all’intensità e alla ricerca costante di miglioramento, aveva suscitato grande entusiasmo.

Tuttavia, i risultati conseguiti finora – una sconfitta casalinga contro l’Hoffenheim e un pareggio a Brema, entrambi segnati da rimonte avversarie – non hanno rispecchiato le aspettative.

Oltre ai risultati sportivi, sembra che la squadra abbia faticato ad assimilare pienamente i nuovi schemi tattici e la filosofia di gioco proposta dall’olandese, generando una discontinuità che ha compromesso la sua solidità.

L’esonero di ten Hag rappresenta un capitolo particolarmente amaro, considerando il precedente trauma subito meno di un anno fa al Manchester United, dove fu sollevato dal suo incarico a stagione in corso.

La situazione a Leverkusen è ulteriormente aggravata da una profonda opera di rinnovamento societario, con un’impoverimento considerevole dell’organico a seguito di una sessione di mercato particolarmente intensa.

La cessione di elementi chiave come Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah e Amine Adli ha privato il Bayer di un patrimonio di talento e esperienza, rendendo il compito di qualsiasi allenatore, e in particolare di ten Hag, eccezionalmente arduo.

La dirigenza del Bayer Leverkusen, guidata dal direttore sportivo Simon Rolfes, si trova ora di fronte alla sfida di individuare un successore in grado di infondere nuova linfa vitale alla squadra, consolidando un progetto che mira a preservare l’identità vincente del club, pur consapevoli delle profonde trasformazioni in atto.

La sosta per le partite delle nazionali offre un’opportunità cruciale per accelerare la ricerca e avviare una nuova fase, sperando di invertire la rotta e ritrovare il percorso di crescita e competizione che ha caratterizzato il Bayer Leverkusen negli anni passati.

La pressione è alta, e la prossima mossa del club sarà determinante per il futuro.