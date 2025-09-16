Tokyo, l’atletica italiana tra rimpianti e semifinali

La notte di Tokyo ha visto sfiorare l’apice e incrociare la delusione per l’atletica italiana, in una quarta giornata di competizioni carica di tensione e di promesse non mantenute.

Lorenzo Simonelli, nel circuito dei 110 ostacoli, ha corso una prova di grande intensità, chiudendo al quarto posto con un cronometro di 13.22, un tempo eccellente che tuttavia lo lascia a rimpianto di pochi millesimi dall’accesso alla fase successiva.

La battaglia per l’ultimo posto utile è stata spietata, un piccolo dettaglio tecnico che ha negato a Simonelli la possibilità di continuare a lottare per una medaglia.

La sua performance, tuttavia, testimonia la sua crescente maturità e il suo potenziale, suggerendo un futuro luminoso per l’atleta.

L’attenzione si è poi spostata sugli 800 metri, dove Francesco Pernici ha mostrato una solidità notevole.

La sua seconda posizione in batteria, con un tempo di 1:45.11, gli assicura il pass per le semifinali.

Pernici ha gestito la gara con intelligenza, dimostrando di possedere la strategia e la resistenza fisica necessarie per competere ad alti livelli.

Al contrario, Catalin Tecuceanu e Giovanni Lazzaro non sono riusciti a superare le batterie, con tempi rispettivamente di 1:46.22 e 1:47.00.

Le loro prestazioni, seppur non sufficienti per la qualificazione, non sminuiscono il loro impegno e la loro dedizione all’atletica.

L’esperienza accumulata a Tokyo sarà preziosa per il loro futuro percorso sportivo.

Il settore orizzontale, con il salto triplo, ha visto l’eliminazione di due atlete di talento.

Erika Saraceni, giovane campionessa europea under 20, ha espresso un salto di 13,82, un risultato incoraggiante ma non sufficiente per superare la qualificazione.

La sua presenza a Tokyo, con la sua inesperienza, era già di per sé un segnale di speranza per il futuro dell’atletica italiana.

Dariya Derkach, reduce da un periodo di rientro dalle competizioni, non è riuscita a esprimere il suo potenziale, fermandosi a 13,69.

La sua partecipazione, seppur deludente, sottolinea la difficoltà del rientro dopo un’interruzione prolungata e la necessità di un percorso graduale per ritrovare la forma ottimale.

La quarta giornata di Tokyo ha rappresentato un mosaico di emozioni contrastanti: la frustrazione di Simonelli, l’entusiasmo di Pernici, e la delusione di Saraceni e Derkach.

Ogni atleta ha vissuto un’esperienza unica, portando con sé lezioni preziose che contribuiranno a plasmare il loro futuro sportivo.

L’atletica italiana, nonostante le difficoltà, continua a dimostrare di possedere talento e determinazione, guardando avanti con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi.