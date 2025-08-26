Tonali ko: infortunio alla spalla, rischio per Milan e Nazionale.

Un sinistro infortunio ha colpito Sandro Tonali durante l’intensità del match Newcastle-Liverpool, match cruciale della Premier League.

Un contatto involontario con l’attaccante Ekitike ha provocato una caduta che ha compromesso la funzionalità della spalla sinistra del centrocampista rossonero.

L’incidente, seppur apparentemente fortuito, ha messo a dura prova la resilienza di Tonali, che ha tentato con stoicismo di rimanere in campo per circa dieci minuti, sopportando il dolore con una determinazione ammirevole.

La persistenza del dolore, tuttavia, ha reso inevitabile la sua sostituzione, un segnale di allarme per il Milan e, soprattutto, per la Nazionale italiana.

L’infortunio alla spalla solleva interrogativi significativi riguardo alla sua piena disponibilità per gli impegni cruciali di settembre.

Questi includono non solo le qualificazioni per l’Europeo, ma anche potenziali sfide amichevoli che potrebbero definire il percorso della squadra verso il torneo.

La natura precisa dell’infortunio – che si tratti di una distorsione, una lesione dei tessuti molli, o una frattura – è attualmente oggetto di approfonditi esami medici.

La sua assenza, qualora prolungata, rappresenterebbe un duro colpo per il Milan, privandolo di un elemento chiave nel suo centrocampo, noto per la sua abilità nel recupero palla, la visione di gioco e la capacità di dettare i ritmi di manovra.

Per la Nazionale, l’importanza di Tonali è pari, se non superiore.

Il giocatore è diventato un punto fermo del centrocampo di Spalletti, contribuendo in maniera significativa con prestazioni di grande livello.

La sua leadership, sia in campo che nello spogliatoio, è un fattore determinante per l’armonia e la competitività della squadra.

Le prossime ore saranno decisive per determinare la gravità della lesione e stabilire i tempi di recupero.

Lo staff medico del Milan, in collaborazione con i medici della Nazionale, monitorerà attentamente l’evoluzione delle condizioni di Tonali, valutando attentamente ogni aspetto per garantire il miglior percorso di riabilitazione possibile.

Si spera in un recupero rapido e completo, per permettere al centrocampista di tornare presto in campo e supportare sia il club che la sua nazionale.

L’incertezza, tuttavia, pesa sull’entusiasmo e sulla pianificazione strategica di entrambe le squadre.