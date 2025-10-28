Torino e ATP Finals: Sport, Cultura e Solidarietà per un’Eredità Duratura

Torino si prepara ad accogliere un evento di portata mondiale, le ATP Finals, con un’offerta culturale e conviviale pensata per esaltare il territorio e generare un impatto sociale duraturo.

Lungi dall’essere un semplice torneo di tennis, l’edizione 2024 si configura come un vero e proprio palcoscenico per la città e la sua regione, un’opportunità unica per celebrare l’eccellenza piemontese in ogni sua forma.

Il programma di eventi collaterali, orchestrato in sinergia tra il Comune di Torino, la Regione Piemonte e la Camera di Commercio, si sviluppa su diversi fronti, intrecciando sport, gastronomia, arte e memoria storica.

Un omaggio al gusto e alla solidarietà: Casa Gusto, cuore pulsante dell’esperienza culinaria, promette un viaggio sensoriale tra le prelibatezze locali.

Chef rinomati e produttori artigianali si alterneranno per offrire degustazioni di prodotti DOP e IGP, vini pregiati e specialità regionali, con il ricavato interamente devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, un gesto concreto di sostegno alla comunità.

Il tennis incontra la cultura e il divertimento: Casa Tennis, un vero e proprio punto di ritrovo per appassionati e curiosi, ospiterà incontri con personalità di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo.

Joe Bastianich, Michela Giraud, Luca Ravenna, Michela Palmisano, Fabio Aru e l’indimenticabile Adriano Panatta condivideranno esperienze, aneddoti e riflessioni, creando un’atmosfera coinvolgente e stimolante.

Arte, luce e storia illuminano la città: L’architettura maestosa di Torino sarà protagonista di un’esperienza visiva straordinaria.

Due nuovi murales, opera di artisti contemporanei, arricchiranno il tessuto urbano, mentre “Luce d’Artista” trasformerà Piazza Castello in un suggestivo teatro di luci e suoni, esaltando la bellezza dei palazzi storici.

Un giorno per Torino, un giorno per tutti: Il 15 novembre sarà dedicato alla città e ai suoi cittadini.

Una giornata ricca di appuntamenti gratuiti e accessibili a tutti, che spazieranno dall’apertura straordinaria del primo Parlamento – un tuffo nella storia italiana – a un emozionante torneo di tennis in notturna, offrendo un mix unico di cultura, sport e intrattenimento.

Musei, circoli canottieri e luoghi iconici della città apriranno le loro porte per offrire un panorama variegato di esperienze.

L’intera iniziativa si pone come un’occasione irripetibile per rafforzare l’immagine di Torino come città dinamica, innovativa e attenta al benessere della comunità, proiettandola nel panorama internazionale e promuovendo le sue risorse culturali, enogastronomiche e sportive.

Un evento che va oltre il semplice sport, aspirando a lasciare un’eredità positiva e duratura per il Piemonte.