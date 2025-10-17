Torino-Napoli: Baroni studia il 3-5-2 per una sfida cruciale.

La sfida imminente con il Napoli, un avversario di indiscusso valore, rappresenta per il Torino un banco di prova cruciale, un’occasione irripetibile per misurare il proprio progresso e affinare la propria identità di squadra.

Il tecnico granata, Marco Baroni, sottolinea come questa partita non possa essere affrontata con superficialità, ma richieda un’applicazione totale e un’integrazione armoniosa di tutte le componenti tattiche e mentali.

L’approccio strategico, in questo frangente, si presenta come un elemento chiave.

Baroni non si preclude la possibilità di un cambiamento di modulo, delineando la potenziale implementazione di uno schema con tre difensori, un 3-5-2, che potrebbe offrire maggiore solidità difensiva e ampiezza in fase di transizione.

Questa scelta modulare non è dettata da un’impellenza tattica, bensì da una volontà di esplorare nuove soluzioni, di offrire al Napoli un avversario imprevedibile e di massimizzare le potenzialità a disposizione.

L’opzione di schierare due attaccanti, una scelta che potrebbe portare più peso offensivo in avanti, viene considerata seriamente, evidenziando la volontà di sfruttare al meglio le risorse offensive a disposizione.

La condizione fisica ottimale di Adams, unita alla sua capacità di interpretare il ruolo di riferimento in attacco, lo rende un candidato naturale.

Tuttavia, Baroni non trascura l’apporto di Ngonge, un giocatore con caratteristiche differenti, ma altrettanto prezioso per la sua versatilità e la sua capacità di creare scompiglio nella retroguardia avversaria.

La disponibilità e l’entusiasmo dei giocatori rappresentano, per il tecnico, un fattore determinante.

Non si tratta semplicemente di scegliere gli undici titolari, ma di creare un gruppo coeso e motivato, pronto a dare il massimo in ogni singolo momento della partita.

La voglia di scendere in campo, la determinazione e la passione per i colori granata sono, a suo avviso, elementi imprescindibili per affrontare una compagine di tale calibro.

La partita contro il Napoli non è solo un incontro sportivo, ma un’opportunità per dimostrare carattere, resilienza e ambizione, pilastri fondamentali per la crescita di una squadra desiderosa di affermarsi nel panorama calcistico.

L’attenzione sarà rivolta non solo al risultato finale, ma al processo, alla qualità della prestazione e all’impegno profuso da ogni singolo giocatore.