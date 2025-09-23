Trento Campione dello Sport: L’Indice di Sportività Premia l’Eccellenza

Trento conferma la sua leadership nell’ambito dello sport italiano, aggiudicandosi per il 2025 l’ambito Indice di Sportività, un’analisi dettagliata realizzata da PTS e divulgata dal Sole 24 Ore.

Un risultato che consolida una tradizione di eccellenza, testimoniata dalle otto medaglie d’oro conquistate in diciotto edizioni, a riprova di un ecosistema sportivo profondamente radicato nel territorio.

Firenze si piazza al secondo posto, un risultato significativo, mentre Milano, dopo quasi due decenni, riconquista un posto sul podio, segnando un’evoluzione positiva nel panorama sportivo nazionale.

L’Indice di Sportività non si limita a una semplice classifica; rappresenta un’indagine complessa, basata su ben 32 indicatori che misurano la qualità e la pervasività dello sport a livello provinciale.

Questi parametri sono raggruppati in quattro aree tematiche cruciali: lo sviluppo degli sport individuali, la vitalità degli sport di squadra, la disponibilità e la qualità delle infrastrutture sportive, e il rapporto tra sport e tessuto sociale.

L’indice si inserisce in un’indagine più ampia condotta dal Sole 24 Ore, che ne considera uno dei novanta indicatori per valutare il benessere complessivo dei territori italiani.

Il successo di Trento è il riflesso di una governance sportiva attenta e di un investimento costante nelle strutture e nelle società sportive locali, che favoriscono la partecipazione e la crescita di atleti e appassionati di tutte le età.

Cremona si distingue nella categoria degli Sport di squadra, evidenziando un forte interesse e una buona organizzazione in questo ambito, mentre Rimini eccelle nella dimensione infrastrutturale, dimostrando una capacità di offrire impianti moderni e funzionali.

La coda della classifica vede il Sud Sardegna in ultima posizione, un campanello d’allarme che invita a una riflessione sulle criticità che affliggono il territorio, con una performance inferiore rispetto ad altre province del Sud e delle Isole.

Lodi, ultima realtà del Nord, sottolinea l’importanza di un impegno continuo per promuovere lo sport e il benessere a livello locale, evidenziando come la sfida del miglioramento sia costante e richieda l’attenzione di tutti gli attori coinvolti.

L’Indice di Sportività, quindi, non è solo una competizione, ma uno strumento di analisi e di stimolo per un’Italia più sportiva e inclusiva.