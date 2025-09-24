Udinese-Palermo: Qualificazione sofferta, Miller sorprende!

L’Udinese strappa la qualificazione in Coppa Italia contro un Palermo combattivo, aggiudicandosi il match con un sofferto 2-1 che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi friulani fino all’ultimo secondo.

La partita, disputata con intensità e dinamismo, ha visto i rosa rosanero inizialmente imporre un ritmo elevato, mettendo a dura prova la tenuta difensiva bianconera.

La squadra di Runjaic ha mostrato qualche difficoltà nell’affrontare le prime avanzate avversarie, faticando a costruire manovre offensive consistenti e concedendo spazio a un Palermo determinato a pungere.

Il primo tempo si è incanalato verso una fase di equilibrio, interrotto bruscamente dal lampo di genio di Zaniolo al quarantaquattresimo minuto.

L’attaccante, dimostrando una maturità e una tecnica ben al di sopra della sua giovane età, ha sfoderato un tiro preciso e potente dal limite dell’area, angolando la palla alle spalle dell’incoludibile portiere avversario.

Un gol che non solo ha sbloccato il risultato, ma ha anche infuso nuova fiducia all’Udinese, che ha iniziato a trovare maggiori spazi per esprimere il proprio gioco.

La gioia friulana non è durata a lungo, poiché il Palermo, animato da una reazione d’orgoglio, ha immediatamente cercato di riequilibrare il risultato.

Tuttavia, è stato proprio l’Udinese a colpire nuovamente, sfruttando al meglio un’azione di contropiede ben orchestrata.

Al termine di una serie di passaggi rapidi e fulminanti, è emerso lo scozzese Miller, classe 2006, una promessa del vivaio bianconero su cui la tifoseria ripone grandi speranze.

Con un’incursione vigorosa e un colpo di testa impeccabile, Miller ha infilato la palla in rete, raddoppiando il vantaggio dell’Udinese e suggellando una fase di gioco particolarmente efficace.

Il secondo tempo si è preannunciato come una prova di resistenza per entrambe le squadre.

Il Palermo, consapevole di dover recuperare terreno, ha intensificato il proprio sforzo, mettendo sotto assedio la difesa udinese alla ricerca del gol che avrebbe potuto riaprire le porte della qualificazione.

L’Udinese, dal canto suo, ha cercato di gestire il vantaggio, rallentando il ritmo del gioco e affidandosi alle ripartenze per affondare il colpo decisivo.

La partita si è conclusa con un gol della squadra siciliana che ha reso il risultato finale più equilibrato e ha mantenuto alta la tensione fino alla sirena finale.

Il successo, seppur sofferto, conferma il potenziale dell’Udinese e proietta verso le prossime sfide con rinnovato entusiasmo, evidenziando, al contempo, l’emergere di talenti come Miller, destinato a lasciare il segno nel calcio italiano.