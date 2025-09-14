Udinese, riscatto inaspettato: vittoria a Pisa e futuro più roseo

L’Udinese prosegue la sua inaspettata campagna di riscatto, consolidando un percorso in trasferta che si rivela più solido di quanto le previsioni iniziali avessero contemplato.

Il successo ottenuto a Pisa, a distanza di pochi giorni da quello storico a San Siro contro l’Inter, non rappresenta semplicemente un accumulo di punti, ma simboleggia una ritrovata resilienza e una capacità di adattamento tattica che caratterizza l’operato di Runjaic.

La partita contro il Pisa, pur non offrendo uno spettacolo di altissimo livello tecnico, ha messo a nudo la capacità della squadra bianconera di gestire situazioni complesse e di sfruttare al meglio le opportunità.

Il primo tempo, in particolare, ha evidenziato alcune vulnerabilità difensive, frutto di un mix di disattenzione e di una certa imprecisione nei movimenti difensivi, che hanno portato a momenti di tensione e a qualche occasioni pericolose per la retroguardia udinese.

Questi attimi di sbandamento, tuttavia, non hanno compromesso la struttura di gioco, dimostrando una notevole capacità di ripresa e di contenimento.

L’interpretazione del ruolo di portiere da parte di Sava, pur con qualche incertezza mostrata nella gestione palla, non può essere giudicata negativamente.

La sua presenza, seppur poco sollecitata nel corso dell’incontro, ha trasmesso un senso di sicurezza e affidabilità che ha contribuito a mantenere la squadra compatta.

Al di là del risultato in sé, questa doppia affermazione in esterna rappresenta un segnale importante per l’Udinese.

Dimostra che la squadra non è solo capace di brillare contro avversari di alto calibro, come l’Inter, ma possiede anche la maturità necessaria per affrontare e superare le sfide più ardue, come quella presentata dal Pisa.

Questo percorso di crescita, alimentato da una ritrovata fiducia e da un solido spirito di squadra, apre scenari inattesi e promette un campionato più competitivo e stimolante per i bianconeri.

La capacità di Runjaic di plasmare un gruppo solido e coeso, in grado di interpretare al meglio le indicazioni tattiche e di reagire prontamente alle avversità, si conferma un fattore chiave in questa inaspettata stagione di risalita.

Il futuro, per l’Udinese, appare decisamente più roseo.