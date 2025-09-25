UEFA, calcio israeliano a rischio: sospensione in arrivo?

Secondo indiscrezioni emerse dal quotidiano britannico The Times, l’Unione delle Federazioni Calciistiche Europee (UEFA) si troverebbe ad affrontare una fase delicata e potenzialmente epocale per il futuro del calcio israeliano.

L’organo di governo del calcio europeo starebbe ponderando una sospensione temporanea o definitiva di Israele dalla partecipazione a tutte le competizioni calcistiche sotto la sua egida, inclusi i campionati continentali come l’Europa League e il Champions League, nonché le competizioni giovanili e le qualificazioni ai Mondiali.

La questione, intensificata dalle recenti tensioni geopolitiche nel Medio Oriente e dalle crescenti pressioni esercitate da diversi stati membri dell’UEFA, si prospetta come una delle più complesse e controverse affrontate dall’organizzazione negli ultimi anni.

La potenziale decisione, stando alle fonti del Times, godrebbe di un ampio consenso tra i membri, suggerendo un orientamento verso una sospensione che potrebbe avere ripercussioni significative per il calcio israeliano, sia a livello sportivo che a livello di immagine.

L’imminenza di una decisione, prevista per la prossima settimana, riflette l’urgenza con cui l’UEFA si trova a gestire la situazione, divisa tra il rispetto dei principi fondamentali di neutralità politica e la sensibilità verso le preoccupazioni espresse dai propri membri.

La sospensione, qualora confermata, rappresenterebbe una drastica deviazione rispetto alle precedenti posizioni dell’UEFA, sempre attenta a mantenere una linea di condotta improntata all’inclusività e alla continuità delle competizioni.

L’esito di questa vicenda potrebbe avere un effetto domino, aprendo il dibattito sulla possibilità di applicare criteri politici e geopolitici nell’ambito delle organizzazioni sportive internazionali.

La decisione dell’UEFA, oltre a penalizzare i club e i giocatori israeliani, solleva interrogativi più ampi sul ruolo dello sport come strumento di dialogo e di ponte tra culture e nazioni, o, al contrario, come terreno di conflitto e di strumentalizzazione politica.

Si prevede che l’UEFA terrà conto di una serie di fattori, tra cui le pressioni dei suoi membri, le implicazioni legali e le ripercussioni sull’immagine dell’organizzazione stessa.

La decisione finale, lungi dall’essere scontata, dovrà bilanciare considerazioni di natura politica, sportiva ed etica, in un contesto internazionale sempre più complesso e polarizzato.

La sospensione, se confermata, potrebbe aprire la strada a un precedente pericoloso per altre federazioni e competizioni sportive a livello globale.