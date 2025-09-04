Under 21, Baldini: Talento italiano, flessibilità e Pafundi stella

A poco più di un giorno dall’avvio del cammino nelle qualificazioni europee Under 21, che vedrà la Nazionale italiana affrontare il Montenegro a La Spezia, il tecnico Silvio Baldini ha delineato un quadro della situazione, frutto di intensi giorni di lavoro al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Le sue parole non nascondono l’entusiasmo e la fiducia che ripone in questo gruppo di giovani talenti, considerati l’eccellenza del panorama calcistico italiano.

“Questi ragazzi rappresentano il fiore all’intelaiatura del nostro calcio,” ha affermato Baldini, sottolineando la loro disponibilità e la forte volontà di apprendere.

La preparazione non si limita alla mera tattica; si tratta di costruire una mentalità vincente, fondata sulla comprensione profonda del gioco e sulla resilienza.

L’approccio del tecnico alla formazione iniziale è pragmatico e riflette la complessità del calcio moderno.

L’idea di un’undici titolare, come si intendeva un tempo, è superata.

“Oggi si gioca con una rosa di sedici giocatori,” ha spiegato Baldini, indicando che ogni atleta ha un ruolo cruciale e che la flessibilità tattica sarà determinante per affrontare le sfide in arrivo.

La scelta degli undici che scenderanno in campo sarà quindi una valutazione strategica, tenendo conto non solo delle caratteristiche individuali, ma anche delle dinamiche di squadra e delle possibili variazioni di gioco.

La vera difficoltà, e un segno di abbondanza di talento, sarà la decisione di chi relegare in panchina.

Il Montenegro, l’avversario imminente, viene descritto come una squadra fisicamente imponente, un avversario da non sottovalutare affatto.

“La forza fisica è una componente importante, ma non è l’unica,” ha avvertito Baldini, ricordando che la superiorità tecnica, se non accompagnata da umiltà e concentrazione, può facilmente tradirsi.

L’esperienza insegna che i rischi maggiori si corrono quando l’arroganza prende il posto della preparazione.

La squadra italiana ha lavorato in vista di uno schema 4-2-3-1, ma Baldini ha sottolineato la capacità di adattamento dei suoi ragazzi, pronti a rispondere a qualsiasi disposizione tattica adottata dal Montenegro.

La flessibilità è un’arma preziosa, un segno di maturità e di comprensione del gioco.

Tra i giovani talenti che brillano in questo gruppo, spicca Simone Pafundi, un nome che ha già fatto parlare di sé grazie al debutto in Nazionale A a soli sedici anni.

Pafundi, con la sua energia e la sua umiltà, incarna lo spirito di questa squadra.

“Mi sento parte integrante di un gruppo,” ha affermato il giovane talento, sottolineando l’importanza della competizione interna per il miglioramento individuale e per la crescita della squadra.

Ripercorrendo il suo percorso, Pafundi ha riconosciuto gli errori commessi, ma ha anche evidenziato la sua determinazione a non arrendersi mai.

La scelta della Sampdoria rappresenta una nuova opportunità per dimostrare il suo valore e per contribuire al successo della squadra.

Il contatto con Mancini, figura di riferimento, è stato un momento significativo, un ulteriore incentivo per dare il massimo.

Anche Diego Mascardi, portiere dello Spezia, condivide l’entusiasmo per questa nuova avventura.

La possibilità di debuttare al Picco, il suo stadio, sarebbe un onore immenso.

La sua presenza, insieme a quella degli altri giocatori liguri, crea un legame speciale con il territorio, un ulteriore motivo di orgoglio.

L’incontro con Gigi Buffon, un vero e proprio idolo, è stato un momento emozionante, un’esperienza indimenticabile.

L’obiettivo dei Giochi Olimpici è chiaro: lottare con tutte le forze per raggiungere la meta.

La preparazione atletica e tecnica è costante, alimentata dalla passione e dalla dedizione di un gruppo affiatato e determinato.