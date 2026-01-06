United Cup: l’Italia esce prematuramente, ma Paolini brilla

- Advertisement -

L’avventura italiana alla United Cup, l’innovativa competizione a squadre miste che ha segnato l’inizio della stagione tennistica globale, si è conclusa prematuramente.

L’eliminazione è maturata nell’incontro cruciale contro la Francia, già fuori dai giochi, disputato alla Rac Arena di Perth e trasmesso in diretta sulle piattaforme SuperTennis e SuperTenniX.

La sconfitta, seppur combattuta, ha svelato le difficoltà incontrate dagli azzurri nel percorso di qualificazione come migliori secondi del Gruppo C.

L’incontro si è aperto con la performance di Flavio Cobolli, chiamato a trascinare il team italiano.

Il giovane tennista ha combattuto con determinazione contro Arthur Rinderknech, protagonista di un match intenso e ricco di colpi.

Cobolli, a tratti brillante, ha sfiorato la vittoria in due occasioni, sprecando due match-point che hanno poi pesato sul risultato finale.

La partita, protrattasi per ben 3 ore e 21 minuti, si è conclusa con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-5 a favore del francese, a testimonianza della sua resilienza e abilità nel gestire i momenti cruciali.

La qualificazione come migliori secondi del gruppo avrebbe richiesto un netto successo per 3-0, limitando al minimo le concessioni di set agli avversari, una condizione non verificatasi a seguito della sconfitta subita domenica contro la Svizzera, dominatrice indiscussa del Gruppo C.

L’impossibilità di raggiungere tale obiettivo apre le porte ai quarti di finale per l’Argentina, che affronterà gli Stati Uniti, squadra campione in carica e indiscussa leader del Gruppo A.

Nonostante l’amarezza per l’eliminazione, l’orgoglio azzurro è stato parzialmente lenito dalla prestazione di Jasmine Paolini.

La numero 8 al mondo, reduce da una stagione di successo, ha dominato Leolia Jeanjean, numero 103 WTA, imponendosi con un convincente 6-2, 6-2 e ristabilendo temporaneamente l’equilibrio nel confronto con la Francia, portando il punteggio sull’1-1.

La sua vittoria, sebbene non sufficiente per ribaltare l’esito del match, sottolinea il talento e la forza di un movimento tennistico italiano in costante evoluzione, capace di competere ai massimi livelli internazionali e di generare nuove stelle pronte a brillare nel panorama mondiale.

La United Cup, dunque, si conclude con una nota agrodolce per l’Italia, lasciando presagire ulteriori sfide ed emozioni per il futuro.