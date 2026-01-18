Van der Poel Inarrestabile: 21° Successo e Verso il Titolo Mondiale

La supremazia di Mathieu van der Poel nel circuito della Coppa del Mondo di ciclocross si consolida ulteriormente, con una vittoria a Benidorm che proietta la sua ineguagliabile serie a ben 21 successi consecutivi.
L’olandese, sulla sabbia dorata della Costa Blanca, ha dominato la competizione, lasciando i suoi avversari, il belga Thibau Nys e lo spagnolo Felipe Orts, a fronteggiare un divario apparentemente incolmabile.
Un risultato che testimonia non solo una forma fisica smagliante, ma anche una capacità di gestione della gara e una strategia impeccabile.
La sua affermazione, con una dichiarazione di sorpresa per la sua stessa solitudine in testa, rivela un’umiltà che contrasta con la schiacciante superiorità dimostrata in campo.
La tappa spagnola si configura come un capitolo cruciale del suo programma di preparazione specifica per la stagione su strada, un momento di affinamento tecnico e tattico che prelude a sfide ancora più impegnative.
Concludendo le ultime due prove della Coppa del Mondo, prima a Maasmechelen, in Belgio, e poi a Hoogerheide, in Olanda, Van der Poel si appresta ad affrontare l’apice della stagione: i Campionati del Mondo di ciclocross in programma a Hulst.
L’evento rappresenta un’occasione unica per cementare il suo status di leggenda.
Davanti al tifo nazionale, Van der Poel avrà la possibilità di conquistare la sua ottava maglia arcobaleno, un traguardo storico che lo consacrerebbe come l’atleta più titolato nella storia del ciclocross, superando il mito belga Eric De Vlaeminck.
Un’impresa che va oltre la semplice vittoria, incarnando un’era di dominio e innovazione in una disciplina sportiva che continua a evolversi.
L’eredità di Van der Poel si prospetta quindi monumentale, un punto di riferimento per le generazioni future di ciclocrossisti.