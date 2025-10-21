Venezia: Nasce un Bosco dello Sport, Modello per l’Italia

La realizzazione del nuovo impianto sportivo a Venezia, incastonato nel futuro Bosco dello Sport, rappresenta un punto di svolta per l’infrastruttura sportiva nazionale e un esempio emblematico di come coniugare sviluppo, sostenibilità e inclusione.

Sebbene le dimensioni attuali escludano la possibilità di ospitare i Campionati Europei del 2032, la struttura risponde pienamente ai rigorosi standard tecnici imposti dall’Unione Europea di Calcio (UEFA), aprendo le porte a un ricco calendario di eventi calcistici di livello nazionale, con particolare attenzione alle rappresentative giovanili, dall’Under 17 fino all’Under 21.

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha sottolineato come questo progetto trascenda la semplice costruzione di un complesso sportivo.

L’impianto è concepito come un vero e proprio ecosistema urbano, un luogo di crescita non solo sportiva, ma anche umana, che promuove l’accesso allo sport e alla cultura per tutte le fasce d’età.

La scelta di integrare l’impianto in un Bosco dello Sport testimonia l’impegno verso la salvaguardia dell’ambiente e la creazione di uno spazio verde fruibile dalla comunità.

L’esperienza veneziana si configura come un modello da replicare su tutto il territorio italiano, dove spesso il dibattito e le promesse si sono scontrate con la difficoltà di trasformarle in realtà tangibili.

Il Bosco dello Sport incarna la speranza di una nuova stagione per lo sport italiano, una stagione caratterizzata da investimenti mirati, progetti innovativi e una visione lungimirante che pone al centro le persone.

L’approccio adottato riflette una filosofia progettuale che guarda oltre la funzionalità dello stadio, considerando l’impatto sociale e ambientale dell’opera.

L’accessibilità, la sicurezza e l’integrazione con il tessuto urbano sono elementi imprescindibili, volti a creare un luogo di aggregazione e di crescita per le nuove generazioni.

In definitiva, il nuovo impianto sportivo di Venezia non è solo una struttura calcistica, ma un investimento nel futuro del Paese, un luogo dove lo sport, la cultura e la comunità possono prosperare in armonia.