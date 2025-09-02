Vine trionfa a Sendaviva: una Vuelta a España al cardiopalma

La Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua ha regalato alla decima tappa della Vuelta a España uno scenario di battaglia inaspettato e un trionfo solistico per l’australiano Jay Vine, della Uae Emirates.

La vittoria, la seconda personale in questa edizione della corsa, non è stata un semplice arrivo a sprint, ma il culmine di una giornata di corsa intrisa di sofferenza e tatticismi.

Vine, abile a sfruttare le dinamiche mutevoli del gruppo e a interpretare al meglio le insidie del percorso montuoso, ha lanciato il suo attacco in un momento cruciale, dimostrando una straordinaria capacità di gestione dello sforzo e una risolutezza encomiabile.

La tappa, estesa per 175,3 chilometri, si è rivelata un vero banco di prova per i ciclisti, con salite impegnative che hanno costretto i corridori a spremere al massimo le proprie energie.

L’azione si è sviluppata attorno a un’intensa lotta per la fuga, con numerosi tentativi di distacco che hanno animato le prime fasi di gara.

Dietro, il gruppo dei contendenti alla maglia rossa, guidato dalle squadre delle principali gerarchie, ha mantenuto un ritmo controllato, monitorando attentamente gli sviluppi in testa.

L’abilità tattica di Vine si è manifestata nella sua capacità di valutare il momento opportuno per l’azione decisiva, approfittando di una fase di stanchezza nel gruppo dei battisti e di una potenziale incertezza nelle strategie degli avversari.

La sua progressione, costante e potente, ha progressivamente eroso le residue speranze di resistenza dei suoi inseguitori, culminando in un arrivo solitario che ha sancito il suo secondo successo personale alla Vuelta.

Gli spagnoli Pablo Castrillo e Javier Romo, a loro volta, hanno onorato la competizione, raggiungendo rispettivamente il secondo e il terzo posto, testimoniando la forza del ciclismo spagnolo in un contesto internazionale.

L’effetto domino delle fatiche e delle strategie in campo si è riverberato sulla classifica generale, con la maglia rossa di leader che è tornata ad adornare le spalle del danese Jonas Vingegaard, della Visma-Lease a bike.

La sua performance, anche se non caratterizzata da una vittoria di tappa, riflette la sua costanza e la sua abilità nel contenere gli attacchi dei rivali, consolidando la sua posizione di leader della Vuelta a España.

La tappa ha dunque riacceso la competizione, introducendo nuovi interrogativi e preparando il terreno per gli emozionanti sviluppi delle tappe successive.