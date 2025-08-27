Volley, Mondiali: l’Italia punta all’eccellenza, non solo alla vittoria

La vetta del podio non è l’obiettivo primario, ma l’ambizione resta inalterata.

La nazionale maschile italiana di volley, forte di un percorso di crescita solida e una stagione agonistica densa di impegni, si presenta al Mondiale con un’etica del gioco improntata alla resilienza e alla performance al massimo del potenziale.

Il commento del coach Ferdinando De Giorgi, espresso durante l’evento di presentazione presso la sede DHL Express a Malpensa, offre chiarezza: la squadra non si prefigge la vittoria a tutti i costi, ma intende misurarsi con i migliori, affrontando ogni sfida con determinazione e concentrazione.

L’atmosfera di entusiasmo che circonda l’avventura delle Azzurrine, impegnate nell’ostacolo decisivo dell’ottavo di finale, alimenta un’aspettativa positiva anche per il volley maschile.

Si tratta di una generazione in evoluzione, un mix di esperienza e giovinezza che ricerca conferme e vuole lasciare un segno tangibile in questa competizione di prestigio.

L’impegno a livello di preparazione atletica e strategica è stato massimizzato, puntando su un approccio tattico flessibile e una crescita costante, elemento cruciale per affrontare la pressione e il livello di competizione elevatissimo che caratterizza un Mondiale.

L’obiettivo, lungi dall’essere limitato alla mera partecipazione, è quello di incarnare l’eccellenza sportiva e rappresentare al meglio i valori del nostro Paese.