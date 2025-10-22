Wembanyama ancora più gigante: 2,26m, record NBA e +20kg!

Victor Wembanyama, il prodigio francese approdato nella NBA, rappresenta una vera e propria anomalia fisica nel panorama del basket moderno.

I recenti aggiornamenti forniti dallo staff dei San Antonio Spurs, ora in orbita dei Dallas Mavericks, rivelano una crescita continua che consolida la sua posizione di fenomeno.

Il giovane cestista, a soli 21 anni, ha incrementato la sua già impressionante altezza di ulteriori 2,5 centimetri, raggiungendo i 2,26 metri.

Questo dato lo proietta al vertice della National Basketball Association, relegando Zach Edey, centro dei Memphis Grizzlies, al secondo posto per altezza.

La sua statura lo colloca, a livello storico, al sesto posto nella classifica dei giocatori più alti mai visti nel basket nordamericano, un elenco di giganti che include icone come Manute Bol, Gheorghe Muresan, Yao Ming, Shawn Bradley e l’imponente Tacko Fall, tutti accomunati da altezze superiori ai 2,29 metri.

Il ritorno di Wembanyama è particolarmente atteso dopo un periodo di stop forzato di otto mesi, dovuto alla gestione di una trombosi venosa alla spalla, che lo aveva costretto ad interrompere la sua stagione precedente.

Questo intervallo ha rappresentato un’occasione per concentrarsi sulla riabilitazione e sull’ottimizzazione delle sue condizioni fisiche, un aspetto cruciale per il suo sviluppo nel campionato NBA.

L’impegno profuso durante l’estate non si è limitato al recupero.

Wembanyama ha dedicato un’attenzione particolare al potenziamento tecnico, ma soprattutto all’aumento di forza e massa muscolare.

Questo programma intensivo ha già prodotto risultati tangibili: il suo peso è aumentato di quasi 20 kg, portandolo a raggiungere i 106 chili.

Questa trasformazione fisica non è solo un dato statistico; si tratta di un investimento strategico per aumentare la sua resistenza, migliorare il suo impatto sotto canestro e affrontare la fisicità esigente del campionato NBA.

L’aggiunta di massa muscolare gli permette di gestire al meglio i contrasti, migliorare la sua capacità di rimbalzo e aumentare la sua efficacia nel proteggere il canestro.

Il futuro di Victor Wembanyama si prospetta ricco di potenzialità, e la sua continua evoluzione fisica e tecnica lo rende uno dei giocatori più entusiasmanti e imprevedibili del panorama cestistico mondiale.

La sua capacità di combinare una stazza eccezionale con abilità tecniche avanzate lo rende un elemento unico, capace di riscrivere le regole del gioco.