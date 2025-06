Zverev batte Sonego a Halle: l’erba tedesca trema

Il torneo ATP 500 di Halle, crocevia di talento e tradizione sull’erba tedesca, ha visto Alexander Zverev affermarsi come protagonista di una sfida combattuta contro Lorenzo Sonego, sbloccando così la strada verso i quarti di finale. La partita, protrattasi per quasi due ore e ventitrè minuti, ha messo a nudo le qualità e le debolezze di entrambi i giocatori, culminando in un trionfo tedesco per 3-6, 6-4, 7-6.Il primo set ha visto Sonego prendere il controllo del gioco, sfruttando una condizione di forma ottimale e una precisa strategia di risposta al servizio che ha messo sotto pressione lo Zverev, apparso inizialmente meno incisivo. Il gioco di Sonego, basato su un’efficace combinazione di potenza e precisione, ha permesso di annullare l’iniziativa del tedesco, che ha faticato a trovare ritmo e a impostare il proprio gioco aggressivo.Tuttavia, Zverev, pluricampione e abituato alle battaglie più intense, ha saputo reagire. Il secondo set ha visto una svolta significativa, con il tedesco che ha incrementato la sua presenza sulla rete, variando i colpi e mettendo in difficoltà Sonego con angoli inaspettati. Questa riorganizzazione tattica, unita ad una maggiore determinazione, gli ha permesso di imporsi e di ribaltare il risultato.Il decisivo terzo set ha rappresentato un vero e proprio test di resilienza mentale e di resistenza fisica. I due atleti si sono affrontati in un braccio di ferro al cardiopalma, dove ogni punto è stato una conquista. Il tie-break, particolarmente intenso, ha messo a dura prova le certezze di entrambi, con scambi prolungati e colpi spettacolari. La capacità di Zverev di mantenere la lucidità nei momenti cruciali si è rivelata determinante per assicurarsi la vittoria.L’avanzamento di Flavio Cobolli nel tabellone, grazie alla sua vittoria contro il canadese Denis Shapovalov, aggiunge ulteriore interesse all’edizione di quest’anno. La prospettiva di un incontro tra Zverev e Cobolli ai quarti di finale promette un confronto intrigante tra due generazioni diverse, con il talento e la potenza di Zverev che si scontrano con l’emergente classe di Cobolli. L’erba di Halle, testimone di numerosi capolavori tennistici, si prepara ad ospitare un nuovo atto di questa appassionante competizione.